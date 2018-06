Le plan de métro des bars parisiens pour regarder la Coupe du Monde 2018

La startup Happeero a publié une carte qui ressemble comme deux gouttes d’eau à celle du métro parisien à la différence près que les noms des stations ont été remplacés par ceux des bars qui diffusent la Coupe du Monde 2018.

La carte du bonheur pour les passionnés de ballon rond

En France, plus de la moitié de la population choisit de regarder les matchs de la coupe du monde à la maison, en famille ou avec des amis. Pour la population restante, certains ont choisi de se rendre en Russie et d’autres préfèrent la suivre dans un bar, une pinte à la main (on rappelle que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé !). Seulement, il est parfois difficile de trouver un endroit sympa où s’installer.La startup Happeero, qui recense les bons plans festifs sur Paris, propose ainsi une carte des bars parisiens par station de métro pour la Coupe du Monde.

Alors que la Coupe du Monde 2018 en Russie a débuté depuis le 14 juin et qu’on a déjà eu droit à quelques matchs intéressants, c’est à partir des huitièmes de finale que l’ambiance et la tension montent d’un cran.

Happeero a donc repris le plan de la RATP et a remplacé le nom des arrêts par les meilleurs bars où regarder les matchs du Mondial dont certains offrent un verre gratuit grâce à la startup. Finies donc les longues recherches pour trouver un endroit où se poser tranquillement, il vous suffit de jeter un œil au plan complet.

Malheureusement, cette carte n’est disponible que pour la capitale. Pour les autres, vous avez toutes les cartes en main (enfin une carte précisément) pour ne plus manquer un seul match jusqu’au 15 juillet !

Spécialiste des bons plans

Happeero est une strartup spécialisée dans la recommandation d’événements musicaux et festifs. Son algorithme prend en compte les préférences de l’utilisateur (goûts musicaux, lieux favoris & types d’événements) et suggère instantanément des événements dans une aire géographique définie. Il est ensuite possible de filtrer votre recherche par prix et par date si nécessaire. Chaque personne a la possibilité de proposer un événement. Pour les professionnels, c’est une opportunité de se faire connaître via le service proposé et pour les particuliers c’est l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes, en l’occurence des passionnés de football et de la Coupe du Monde !

EnregistrerEnregistrer