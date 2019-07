Le PlayStation VR 2 pour la PS5 serait un véritable bijou technologique !

Alors que les informations au sujet de la future PlayStation sont données au compte goute avec quelques petites déclarations à droite et à gauche de la part des principaux représentants de Sony. Fort heureusement, nous pouvons compter sur les différentes fuites, les leaks et autres brevets mis en ligne pour nous donner quelques idées. C’est ainsi comme cela que nous étions déjà informés de la rétrocompatibilité et du Ray Tracing sur la PS5. Aujourd’hui, ce nouveau brevet concerne le fameux PSVR 2 (PlayStation VR).

Le PSVR 2 : Un bijou technologique pour la PS5 ?

Nous n’en sommes pas à nos premières rumeurs, informations et brevets autour du PlayStation VR de la prochaine PlayStation. Entre le fait que Sony évoque l’existence de deux casques au mois de mai dernier, ainsi que le brevet très étrange quelques jours plus tôt sur une machine gyroscopique compatible avec les futurs PSVR, il y’avait de quoi faire !

Aujourd’hui, de nouveaux brevets apportent leurs lots de nouvelles informations sur les plans de Sony avec la nouvelle génération de console et de réalité virtuelle made in PlayStation.

On apprend ainsi que cette nouvelle version du PSVR disposerait de l’eye-tracking (le suivi du regard), dans une version grandement améliorée. Une technologie qui permettra de ne plus réajuster votre casque toutes les 5 minutes pour être bien calibré. L’IPD (distance interpupillaire) devrait être également revue et améliorée pour ne plus avoir cet effet de fatigue après plusieurs heures de jeux.

Le PlayStation VR 2 devrait embarquer des capteurs gyroscopiques pour détecter les mouvements de la tête et l’emplacement du regard du joueur, dans le but de réduire considérablement l’effet de Motion Sickness. Cela pourrait également permettre de meilleurs graphismes.

Toujours suite à ces nouveaux brevets, d’autres rumeurs ont émergé. Ainsi, on confirmerait qu’un deuxième casque serait en préparation. Mais pour la version principale du PSVR 2, les câbles seraient enfin de l’histoire ancienne. La résolution du casque serait également augmentée à 2 550 x 1440 pixels, avec un total de cinq heures de batterie, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Du côté du prix, une première version à 499$ serait proposée (soit 100$ plus cher que le PSVR à son lancement en octobre 2016), et une seconde version à 250$.