Le Poco X2 sera présenté le 4 février : écran 120 Hz, caméra de 64 mégapixels et Snapdragon 765G ?

Après le lancement de son premier smartphone, le Pocophone F1, en 2018, la marque Poco est restée très discrète en 2019, et n’a pas lancé de nouveau modèle.

Mais cette année, Poco compte bien revenir sur le marché des smartphones. Et après avoir annoncé son passage du statut de sous-marque à celui de marque indépendante de Xiaomi, Poco commence enfin à évoquer son prochain modèle.

Depuis quelques jours, sur Twitter, l’un des comptes officiels de Poco enchaîne les teasers pour ce prochain modèle : le Poco X2.

Et aujourd’hui, on sait quand celui-ci sera dévoilé. La marque annonce que le Poco X2 sera présenté le 4 février, avec un une publication qui ne laisse plus de place au doute concernant le nom de l’appareil.

An Xperience that will make you go, "Bruh, it's #SmoothAF". #POCOX2 is arriving on Feb 4th 2020.

Want to know if your smartphone is Smooth AF? Visit now: https://t.co/LQqSvTpgLz pic.twitter.com/BB5RFQ8lVO

— POCO India (@IndiaPOCO) January 27, 2020