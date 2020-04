Le Pocophone F2 arrive en France, mais sous quel nom ?

Lorsque Xiaomi a présenté le Pocophone F1, le monde entier a été séduit par la puissance de ce smartphone et surtout son prix bien en dessous de ce que propose la concurrence. En février, Xiaomi a lancé le Poco X2 en Inde, mais sans rien déclarer à propos du tant attendu Poco F2.

Aujourd’hui, une fuite d’information laisse entendre que ce fameux smartphone devrait débarquer sur les marchés mondiaux dès le mois de mai, non pas sous le nom Pocophone F2 mais probablement Redmi K30 Pro. La source de cette information est le compte Twitter d’un très bon analyste Xiaomi : Xiaomishka. Selon lui, le Poco F2 devrait arriver sur dès le mois de mai sur l’ensemble des marchés sous la référence M2004J11.

So, #POCOF2 (M2004J11G) is #RedmiK30Pro💯% for the global market without #5G, and the second model (M2003J6CI) is truly unique #POCO 😀 https://t.co/mBGmxC7b0q pic.twitter.com/CCB9IZhTD3

— Xiaomishka (@xiaomishka) April 17, 2020