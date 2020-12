Le premier iPad doté d’un écran OLED, pas avant 2022 ?

Il y a quelques jours, on vous expliquait sur Presse-citron quel iPad choisir à Noël. Un marché sur lequel Apple conserve sa place de leader avec 13,9 millions d’unités vendues soit une croissance de 17,4%. Ses modèles phares ? L’iPad Pro et l’iPad 8. Mais la gamme d’Apple ne se constitue pas que d’un seul modèle. L’américain propose désormais une tablette pour tous les besoins et tous les budgets (ou presque).

L’iPad « OLED » pas avant 2022 ?

Toutefois, aussi puissant soit-il, l’iPad n’est toujours pas équipé d’un écran OLED, contrairement à l’iPhone. En effet, toute la récente gamme iPhone 12 est désormais équipée d’une dalle OLED, qui permet de profiter d’un contraste plus saisissant, à une époque où de nombreux utilisateurs profitent de Netflix, YouTube et autres Amazon Prime Video sur leur smartphone.

Du côté de l’iPad, certains estiment qu’Apple pourrait proposer un iPad Pro doté d’un écran miniLED durant le premier semestre de l’année 2021. Par la suite, Apple opterait pour un écran OLED, mais selon d’insistantes rumeurs, cela ne devrait pas arriver avant 2022. Comme souvent chez Apple, la transition devrait s’effectuer en douceur, avec seulement quelques modèles (haut de gamme) concernés dans un premier temps.

Les dalles OLED seraient une nouvelle fois commandées chez LG et Samsung, soit des partenaires privilégiés chez Apple, ces derniers étant déjà à l’origine des dalles OLED des iPhone 12. Pour l’iPad OLED, Apple pourrait faire appel à une technologie hybride, combinant des panneaux OLED rigides et flexibles. Chez Samsung, on appelle cela des dalles UT (Ultra Thing), tandis que chez LG, on a baptisé cette technologie ATO (Advanced Thin OLED).

Dans un premier temps, c’est Samsung qui devrait équiper l’iPad d’un écran OLED en 2022, tandis que les dalles signées LG seraient disponibles en 2023, une année durant laquelle toute la gamme iPad pourrait migrer vers la technologie OLED. A suivre donc.