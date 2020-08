Le premier smartphone pliable d’Apple en 2023 ?

Apple n’a jamais publiquement évoqué la possibilité qu’il lance un jour un smartphone pliable comme le Galaxy Z Fold 2 ou le Galaxy Z Flip de Samsung. Cependant, de nombreuses rumeurs suggèrent que cette possibilité n’est pas écartée par la firme de Cupertino. Et des brevets découverts par les médias suggèrent aussi que les ingénieurs d’Apple s’intéressent à cette technologie.

Les écrans pliables pourraient notamment permettre à Apple de proposer des iPhone qui, une fois dépliés, peuvent se transformer en iPad. Et récemment, une nouvelle rumeur sur ce type d’appareil est apparue sur la toile.

Dans un article publié cette semaine, le site Gizmochina relaie un tweet de Komiya, une source qui est régulièrement citée par les médias, qui évoque les possibles caractéristiques qu’aurait un iPhone/iPad pliable.

Foldable iPad(iPhone)

-“one more thing” in 2023

-support phone call

-iPad OS?

-A16X (may be A17) (3nm)

-Made up with two panels and seamlessly connected to each other

-Micro LED Display

-under screen Front camera and Touch ID

-Best experience with Apple Glass or VR headset

— Komiya (@komiya_kj) August 11, 2020