À cause d’Amazon, le prénom Alexa est de moins en moins aimé

La commande vocale se développe de plus en plus, si bien que la plupart des foyers possèdent au moins un périphérique équipé d’un assistant vocal. Que ce soit un smartphone, une enceinte, ou un tout autre objet connecté, la commande vocale est de partout. Récemment nous apprenions l’essor des entreprises chinoises dans ce domaine, si bien que Google a été relégué à la troisième place, derrière Baidu et Amazon, qui conserve la place de leader.

Si Google n’a pas personnifié son assistant vocal par un véritable prénom, Amazon n’a pas hésité à nommer son intelligence artificielle « Alexa ». La semaine dernière, l’Office for National Statistics (ONS) a publié son rapport annuel sur les prénoms donnés aux nouveau-nés. Ce rapport révèle l’ensemble des prénoms les plus populaires de l’année pour les garçons et les filles, en Angleterre et au Pays de Galles.

Alexa délaissé au profit d’Ada, Delilah ou Ayla

Au fil de ce rapport, on peut s’apercevoir que le nombre de bébés nommés Alexa a considérablement diminué par rapport à l’année dernière. La raison principale est évidemment l’utilisation accrue de cette appellation par la firme de Seattle. L’an dernier, 118 bébés prénommés Alexa sont venus au monde, de ce fait, le prénom se classe 380e parmi les prénoms de filles les plus populaires.

Cependant, en 2017, 301 petites Alexa sont nées, ce qui a permis au prénom de se classer 181e cette année-là. La cote de popularité a diminué de plus de la moitié. Mais le secteur de le tech et du numérique n’a pas que des effets négatifs sur l’appellation des nouveau-nés. La série Peaky Blinders produit la BBC et très appréciée outre-Manche, a permis au prénom Arthur d’entrer dans le top 10 des prénoms les plus utilisés en 2018. Depuis 1920, ce prénom n’avait pas atteint ce classement. Je n’irai tout de même pas jusqu’à dire que j’ai pu influencer le retour de ce si beau prénom.

Évidemment ce classement britannique met en avant le prénom Archie, qui a été choisi par le prince Harry et sa femme pour celui de leur fils. En même pas un an, il connaît déjà une forte hausse de popularité.