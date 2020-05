Le prix de l’iPhone 12 finalement dévoilé ?

Jon Prosser vient de dévoiler sur Twitter des informations concernant l’éventuel prix du prochain iPhone 12. Ce dernier devrait être disponible à partir de 649 dollars, il faudra ensuite compter près de 999 dollars pour l’iPhone 12 Pro. Apple n’a aucunement officialisé ces informations, mais Jon Prosser semble bien informé, et dévoile également que la prochaine génération d’iPhone serait compatible 5G.

Pour sa défense, Prosser explique qu’il avait vu juste par le passé concernant l’iPad Pro, le MacBook Air, ainsi que l’iPhone SE. Il y a donc de fortes chances que ses informations sur l’iPhone 12 se confirment.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇

5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649

6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749

6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999

6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020