Le prochain grand méchant du MCU sera dans Black Panther 2

Le 3 juillet dernier a laissé l’univers Marvel dans le chaos. En effet, le film Avengers Endgame a marqué la fin de Thanos, l’ultime méchant de cet univers. Cependant, sans Thanos les superhéros vont rapidement s’ennuyer, il se pourrait donc que le prochain antagoniste apparaisse dans le prochain film Black Panther prévu pour 6 mai 2022.

Pendant près d’une décennie, les fans de l’univers Marvel ont suivi le déroulement de l’horrible plan du titan violet, qui en fin de compte a couté la vie à de nombreux personnages de la saga. Désormais, Thanos appartient au passé, mais alors qui va prendre le relais ? Cette question tracasse les fans du MCU depuis cet été.

Dr Doom contre le peuple Wakanda ?

Le blog spécialisé sur cette thématique, « Murphy’s Multiverse », il est écrit que Fatalis qui est apparu pour la première en 2005 aux côtés des 4 fantastiques, aurait profité du snap de Thanos pour élargir son empire. Son le blog « Murphy’s Multiverse » on peut lire : « Victor Von Doom commencera à élargir son empire, à conquérir des régions d’Afrique et, finalement, à entrer en conflit avec la nation Wakanda et la panthère noire ». Vous l’aurez compris, Dr Doom ne fera pas sa réapparition dans un nouveau film « Les 4 fantastiques ». Selon le blogueur, Docteur Fatalis pour s’intéresser aux mines de Vibranium du pays de T’Challa.

Pour le moment, il ne s’agit que d’hypothèses, Marvel n’a confirmée aucunes de ces informations et reste extrêmement discret sur l’avenir du MCU. Nous savons seulement qu’il faudra attendre 2022 pour le lancement de la phase 5 avant d’en apprendre davantage. Marvel pourrait aussi nous donner quelques indices d’ici là, cependant nous ne pouvons l’affirmer. Les fans vont devoir s’armer de patience avec d’en savoir plus.