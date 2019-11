Disney date les 14 prochains films Marvel qui arriveront d’ici 2023

Alors que cette fin d’année est clairement sous le signe de la Force avec la sortie de la série Star Wars The Mandalorian sur Disney+, la sortie du jeu Star Wars Jedi Fallen Order (dont notre test arrive très bientôt), et l’arrivée de la conclusion finale de la saga Skywalker avec Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker le 18 décembre prochain, la firme de la souris aux grandes oreilles pense déjà à la suite.

En effet, même si le succès de la série du Mandalorian donne déjà des idées de films à Mickey, le PDG de la compagnie a tout de même annoncé qu’une pause serait faite sur les films Star Wars après la sortie de l’épisode 9 le mois prochain. Alors, il ne reste plus qu’à préparer des projets sur la deuxième poule aux oeufs d’or : Marvel.

En mai dernier, Disney avait dévoilé le planning de l’ensemble de ses prochains films. Du côté de Marvel, c’était huit films qui étaient au programme d’ici 2022. On peut voir que la compagnie a revu ses objectifs à la hausse.

5 films Marvel d’ici 2023 !

C’est donc un nouveau line-up qui s’étend d’avril 2020 à décembre 2023 où c’est donc 14 films qui seront à l’affiche. Contre huit films au départ entre 2020 et décembre 2022.

2020 (2 films au départ)

– 29 AVRIL : Black Widow

– 4 NOVEMBRE : Eternals

.

(2 films au départ) – 29 AVRIL : Black Widow – 4 NOVEMBRE : Eternals 2021 (trois films au départ)

– 10 FÉVRIER : Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

– 5 MAI : Doctor Strange in the Multiverse of Madness

– 14 JUILLET : Spider-Man 3

– 3 NOVEMBRE : Thor: Love And Thunder

.

(trois films au départ) – 10 FÉVRIER : Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – 5 MAI : Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 14 JUILLET : Spider-Man 3 – 3 NOVEMBRE : Thor: Love And Thunder 2022 (trois films au départ)

– 16 FÉVRIER : Projet non titré

– 4 MAI : Black Panther 2

– 27 JUILLEt : Projet non titré

– 5 OCTOBRE : Projet non titré

.

(trois films au départ) – 16 FÉVRIER : Projet non titré – 4 MAI : Black Panther 2 – 27 JUILLEt : Projet non titré – 5 OCTOBRE : Projet non titré 2023 (N.C.)

– 15 FÉVRIER : Projet non titré

– MAI : Projet non titré

– JUILLET : Projet non titré

– NOVEMBRE : Projet non titré

Parmi cette liste de sept films non titrés Marvel, on sait d’ores et déjà que Deadpool 3, Captain Mavel 2, Ant-Man 3 ou bien encore les Gardiens de la Galaxie 3 sont au programme.

Avatar, Indiana Jones et Pixar en renfort !

Malgré la pause, Star Wars devrait bénéficier d’une nouvelle trilogie à partir de 2022 et jusqu’en 2026 à raison d’un film tous les deux ans. Avatar effectuera également son grand retour avec la suite si attendue qui débarquera dans nos salles le 17 décembre 2021 ! Avatar 3, 4 et 5 sont également prévus pour décembre 2023, 2025 et 2027.

Rappelons également le retour de l’explorateur le plus célèbre du cinéma puisqu’Indiana Jones 5 est d’ores et déjà prévu pour le 7 septembre 2021 avec Harrison Ford si tout va bien !