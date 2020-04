Le prochain smartphone de LG sera le « LG Velvet »

La division mobile de LG enchaîne les mauvais trimestres et sa part de marché est loin d’être comparable à celles de Samsung, Apple, Huawei, ou Xiaomi et Oppo. Cependant, malgré ces difficultés, l’entreprise coréenne entend toujours rester sur le marché des smartphones. Cependant, celle-ci semble déterminée à adopter une stratégie différente de celle qu’elle avait ces dernières années.

Et cette nouvelle stratégie pourrait se matérialiser avec le lancement d’un nouveau smartphone dont LG fait actuellement le teasing. Il y a quelques jours, la marque coréenne a publié un communiqué de presse afin d’évoquer le design de ce prochain smartphone. Celui-ci se veut différent des précédents modèles de la marque, mais aussi d’ autres flagships qui sont actuellement proposés sur le marché.

Un nouveau LG

En particulier, pour cet appareil, LG va adopter l’écran incurvé sur les deux côtés, comme sur certains modèles de Samsung. Et si ce smartphone a plusieurs caméras sur le dos, la marque opte pour un langage visuel différent : les caméras sont alignées verticalement, du plus grand capteur au plus petit, de manière à ce que visuellement, la disposition évoque des gouttes d’eau. « Contrairement à la tendance de la bosse de la caméra carrée observée sur de nombreux smartphones haut de gamme d’aujourd’hui, le coin supérieur gauche de l’arrière du téléphone LG héberge trois caméras arrière et un flash LED par ordre décroissant de taille, destiné à évoquer des images de gouttes de pluie qui tombent. La caméra principale se trouve légèrement au-dessus de la surface tandis que les deux autres objectifs se trouvent parfaitement sous le verre lisse », lisait-on dans le communiqué.

Et plus récemment, LG a de nouveau fait parler de son prochain modèle, en dévoilant le nom de celui-ci : LG Velvet. Là encore, il s’agit d’un changement radical pour la marque. Au lieu de continuer à utiliser ses noms de modèles alphanumériques, LG opte pour un nom plus expressif.

Ces révélations sont supposées donner une indication claire du changement de stratégie. En effet, LG est désormais conscient que les fiches techniques ne suffisent pas pour distinguer un modèle de ceux des concurrents. De ce fait, l’entreprise devrait accorder plus d’importance au design, aux fonctionnalités qui pourraient distinguer ses appareils, et au branding.

D’ailleurs, les rumeurs suggèrent que le LG Velvet pourrait avoir un SoC Snapdragon 765, et serait donc un modèle milieu de gamme équipé d’un modem 5G, mais pas un flagship destiné à concurrencer les smartphones comme le Galaxy S20 Ultra ou le Mi 10 Pro de Xiaomi.

On notera aussi que plus tôt cette année, LG avait déjà évoqué sa nouvelle stratégie ainsi que son objectif de rendre la division smartphone rentable dès 2021.