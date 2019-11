Le prochain Vivo X30 proposera un appareil photo avec un énorme zoom

Le mois de décembre va être décisif pour le groupe BBK Electronics. Si ce nom ne vous dit rien, retenez seulement qu’il s’agit de la maison-mère actuelle de Vivo, mais également d’Oppo, Realme et OnePlus. Rien que ça. Le mois prochain, ce sera l’occasion pour trois de ces constructeurs de lancer leur nouvelle stratégie dans la téléphonie 5G. Oppo dévoilera son nouveau Reno 3 5G, et de son côté, Vivo sortira le « X30 ».

Si Oppo communique déjà au sujet d’une variante baptisée Reno 3 Pro 5G, Vivo est de son côté bien concentré sur la sortie de son smartphone, et vient de présenter une nouvelle vidéo d’annonce. La marque veut que sa communication soit bien encadrée, et lâche un peu du lest en dévoilant une caractéristique phare à son prochain X30.

Un téléobjectif permettant un zoom x60 sur le Vivo X30

Après avoir attiré les regards dans la conception d’un smartphone en une seule pièce, Vivo veut maintenant faire sa place parmi les photophones. Et pour ce faire, la marque ne jouera pas la course sur le plan de la meilleure qualité, mais plutôt du zoom le plus important.

Dans une vidéo d’annonce, Vivo prouve les mérites de son nouveau X30 en affirmant qu’il sera possible de capturer des clichés en plan rapproché d’avion passant dans le ciel. Pour réaliser cette performance, un zoom x60 sera disponible. Naturellement, il s’agira d’un zoom hybride, mêlant zoom optique et zoom numérique. Il aurait été impossible de réaliser la même prouesse en zoom optique pur, même si la qualité des photos aurait été bien meilleure.

Malgré l’absence d’information sur le reste de l’appareil, le X30 a dévoilé des chiffres quant aux caractéristiques de son nouveau Super zoom. Couplé à d’autres capteurs photo, le smartphone aura une plage d’action allant d’une focale de 16 mm (grand-angle), à celle de 123 mm (le téléobjectif).

Le modèle sera le premier à se montrer compatible 5G, et sa présentation est attendue pour le mois de décembre prochain. Peut-être que d’ici là, la firme poursuivra ses teasers, afin de lui permettre de se faire connaître davantage du grand public.