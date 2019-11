Le propriétaire d’Oppo, Vivo et OnePlus pourrait bientôt dépasser Samsung

L’entreprise chinoise BBK Group pourrait bientôt dépasser Samsung en devenant le fabricant de smartphones numéro 1 dans le monde. Si vous n’avez jamais entendu parler de celle-ci, c’est normal puisque ce sont plutôt ses marques, dont OPPO, Vivo et OnePlus qui font parler d’elles.

Et les smartphones proposés par ces marques de BBK Groupe sont tellement populaires que bientôt, leurs parts additionnées pourraient dépasser celle de Samsung. C’est ce qui est indiqué par la société Counterpoint Research dans une étude sur les expéditions de smartphones dans le monde au troisième trimestre 2019.

« Le groupe BBK (OPPO, Vivo, Realme et OnePlus) est sur le point de devenir le plus grand groupe de fabricants de smartphones au monde, représentant plus de 20% du marché mondial des smartphones », indique Counterpoint dans un communiqué. De plus, sur les 10 marques les plus populaires, 3 appartiennent à ce groupe. Il s’agit d’Oppo, de Vivo et de Realme.

Mais Samsung est également en pleine croissance

Samsung pourrait cependant ne pas se laisser dépasser aussi facilement. En effet, le numéro un mondial aurait affiché une croissance de 8,4 % de ses expéditions par rapport au troisième trimestre 2018. Cette croissance serait notamment attribuée aux excellentes ventes du Galaxy Note 10 et des smartphones Galaxy A (les smartphones d’entrée de gamme et de gamme intermédiaire de la marque, comme le Galaxy A50).

« La société continuera à lancer de nouveaux smartphones de la série A, y compris certains modèles avec la 5G, pour tenter de conserver son élan. La perte de Huawei sur les marchés étrangers constituerait une grande opportunité pour Samsung au cours des prochains trimestres », lit-on dans le communiqué de Counterpoint.

En général, c’est le marché des smartphones qui s’est bien porté durant ce troisième trimestre. En effet, les constructeurs auraient expédié 380 millions d’unités durant le trimestre, contre 379 millions d’unités durant la même période en 2018. Pour Shobhit Srivastava, analyste chez Counterpoint, cette croissance serait attribuée aux marchés chinois et indiens.