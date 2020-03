Le Protecteur sur Netflix : on regarde ou on zappe la saison 3 ?

Bloqués en confinement, on fait un peu de rattrapage côté Netflix. L’occasion de vous recommander (ou pas) quelques séries de la plateforme. Après la saison 3 d’Elite, on se penche sur la saison 3 du Protecteur d’Istanbul. Si vous n’êtes pas à jour, mieux vaut passer votre chemin, l’article contient des SPOILERS.

On reprend la direction d’Istanbul pour une 3e saison sur Netflix qui ne contient toutefois que 7 épisodes. On retrouve donc Hakan, le héros de la ville incarné par Çağatay Ulusoy, chargé de la protéger contre un groupe d’individus Immortels. Il devient dans la première saison le Protecteur, le dernier descendant d’une longue lignée.

Le Protecteur et les merveilles d’Istanbul

Cette nouvelle saison a le mérite d’être consciente des forces et des faiblesses de la série. Premier gros point positif, la forte dimension accordée à la ville, qui est régulièrement sublimée à l’écran. Le point négatif ? Une histoire déjà vue et revue pour la trame générale mais qui réussit à se distinguer en apportant de séduisantes nuances. S’appuyant notamment sur l’histoire turque et bâtissant une véritable mythologie autour du Protecteur, la série réussit à nous faire voyager dans le temps, sans perdre en qualité.

Reste le vrai problème des relations personnelles du groupe, quelque peu trop simplistes, notamment sur l’identité réelle du grand méchant de cette saison 3 , le fameux Vezir. A avoir des relations trop stéréotypées et des méchants quelque peu caricaturaux, le Protecteur montre vite ses limites. Mais cela n’empêche pas la série de se révéler un habile divertissement.

Bonne nouvelle pour les fans, la saison 4 du Protecteur a déjà été annoncée depuis un certain temps. L’acteur Çağatay Ulusoy avait annoncé la commande de la 3e et de la 4e saison d’une seule fois. Difficile d’imaginer autre chose quand on voit comment cette saison se termine…