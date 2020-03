Elite sur Netflix : on regarde ou on zappe la saison 3

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur la série Elite, la saison 3 mais aussi les deux précédentes. Si vous n’êtes pas à jour, mieux vaut donc arrêter votre lecture et découvrir la bande-annonce de la dernière saison !

Il y a quelques jours, la saison 3 de la série Elite a débarqué sur Netflix. Un retour dans le collèges de Las Encinas qui s’inscrivait dans la suite directe des aventures que l’on a déjà pu découvrir le passé. A programme de cette saison, on trouve comme personnage central Polo (Alvaro Rico) qui, on le sait désormais est le meurtrier de Marina, morte dans la première saison de la série. Mais alors qu’il devrait finir derrière les barreaux, le personnage est libéré et revient à l’école. C’est cette trame et sa mort annoncée, qui vont servir de fil directeur à la saison 3 d’Elite.

Elite, la saison de trop ?

Que faut-il penser des huit épisodes de la troisième saison de la série Elite ? On reprend d’abord la même formule que par le passé, un mélange de flashbacks et d’interrogatoires, une temporalité qui commence à lasser, tant la formule est désormais éculée. Au final, les questions qui nous maintiennent face à l’écran dans cette saison sont rares : qui a tué Polo et les habituelles romances d’un teen-drame quelque peu vu et revu.

Mais si Elite abuse des mêmes recettes, la série espagnole prend aussi des risques, notamment en se penchant sur plusieurs thématiques particulièrement fortes entre l’inceste, le trouple, le cancer, la drogue (omniprésente) et bien sûr le meurtre. Une approche sans filtre, souvent plus extrême que ce que l’on a pu voir dans le très sage Sex Education. Mais dans la durée, cela reste trop léger pour mériter les applaudissements du public, tant le programme accumule parfois les clichés.

Bonne nouvelle pour les fans, Elite va avoir le droit à une saison 4 et même une saison 5. En revanche, le casting sera largement renouvelé. Si on se base sur la fin de la saison 3, on peut espérer que Samuel, Guzman, Ander, Omar et Rebeka seront de nouveau de l’aventure. Mais rien n’est encore sûr. Dans tous les cas, le renovuellement annoncé pourrait bien être ce dont Elite a besoin.