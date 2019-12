Le réalisateur du Joker a proposé deux autres films à DC Comics

Le Joker a fait un véritable carton dans les salles obscures. Depuis, les rumeurs les plus folles circulent, notamment sur une suite qui aurait été en préparation avec Todd Philips et Joaquin Phoenix, même si les choses sont plus compliquées, comme on vous l’a déjà expliqué. Mais, c’est le réalisateur lui-même qui vient de revenir sur cette affaire pour faire quelques révélations qui pourraient donner des regrets aux fans.

Todd Philipps a présenté une trilogie à la Warner

Records au box-office, un milliard de dollars de revenus, un acteur principal en course pour l’Oscar du meilleur acteur. Warner doit apprécier son choix de faire confiance à la présentation plutôt surprenante du Joker par Todd Philips. Mais la Warner aurait pu en tirer encore plus d’avantages. En effet, le réalisateur serait initialement venu présenter une trilogie de films d’anthologie se plaçant dans un label baptisé DC Black. Deux autres films devaient donc voir le lieu.

Je leur avais pitché un projet avec trois films. Joker serait le premier et je le réaliserais, puis il y en aurait deux autres, avec deux autres réalisateurs.

Mais Warner aurait écarté l’idée selon sa propre confession.

Leur argument – enfin, ce n’est même pas un argument – c’est qu’il était inutile de créer son propre label et s’embêter avec tout ça. Si on veut faire un film de ce genre, on le fait : c’est ce qui s’est passé pour Joker. Je comprends leur point de vue, mais je trouvais que l’idée de réunir ces films pour en faire un projet commun était cool.

Reste à savoir si le succès du premier film va faire changer les avis du côté de la Warner. Mais on peut douter que ce soit le cas. On aimerait par contre bien savoir qui sont les réalisateurs qu’il avait en tête pour ce projet.