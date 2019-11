Une suite pour le Joker ? Les choses sont plus compliquées

Le succès du film Joker a bien sûr donné des idées à tout le monde. A Hollywood et aux fans. On espère donc une suite, que de multiples rumeurs annoncent comme étant assurée ou presque ». Le Hollywood Reporter assurait même que le deal était signé avec Todd Philipps et Joaquin Phoenix présents au rendez-vous. Mais, selon Deadline, les choses seraient en fait un peu plus compliquées. On fait le point.

Le Joker et les autres vilains au rendez-vous ?

De quoi parle-t-on ici exactement ? Hollywood Reporter annonçait deux éléments principaux. Une suite pour le Joker, un film qui cartonne au box-office. Si c’est en effet très probable, le deal ne serait toutefois pas assuré à 100%. Si les discussions sont en cours, aucun timing, aucun accord financier, aucun scénario n’aurait encore été défini. Or, ce dernier détail est bien crucial, puisque c’est sans doute la question majeure. Combien de temps, l’adversaire d’un super-héros, peut-il se définir sans ce dernier à l’écran ? Sony, qui développe le même concept avec son « spider-verse » a bien compris qu’il faudrait ramener Spider-Man / Tom Holland dans l’équation pour lui permettre de fonctionner dans la durée.

Mais c’est la seconde partie de l’annonce qui serait beaucoup trop optimiste. En effet, certains ont considéré que Todd Philips allait sortir d’autres films, sur les origines des méchants de DC Comics, en se basant sur le modèle de ce premier succès. Certains auraient même fait état de premières réunions afin d’entériner cette idée. Mais il n’en est rien, et on peut honnêtement émettre de très gros doutes. Si le Joker est plutôt bien connu du grand public, rares sont ceux qui possèdent la même profondeur et la même dimension auprès du grand public. On pourrait potentiellement imaginer quelque chose autour de Catwoman ou du Pingouin, si l’on reste chez les ennemis de Batman.