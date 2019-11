Le reboot de Charlie’s Angels ne serait pas si mauvais que ça

On vous en parlait il y a encore quelques semaines, Charlie’s Angels a le droit à son reboot / nouvel épisode. Un film qui est annoncé pour le 25 décembre 2019 en France, mais qui ne fait pas forcément très envie sur le papier. D’abord, parce que c’est le jour de Noël et il faut le reconnaître, on est quand même loin au premier regard du cadeau dont on rêve sous le sapin. Mais aussi parce que l’époque nous propose tellement de reboots et de suites improbables, que l’on en devient méfiant. Oui, mais voilà. La presse américaine a pu le voir et les critiques sont plutôt nuancées.

« Charlie’s Angels dans l’ère moderne »

C’est sans doute le Hollywood Reporter qui se montre le plus laudatif à l’égard de Charlie’s Angels. Ainsi, si le critique reconnaît que personne n’a demandé ce film, il assume son goût pour le résultat, jugeant que la réalisatrice Elizabeth Banks propulse la franchise « dans l’ère moderne avec panache, tout en brandissant résolument l’étendard féministe ». On appréciera aussi la référence au changement climatique.

IGN en fait sans doute un peu trop, louant une « intrigue divertissante, un scénario impressionnant, un casting fantastique et de l’action génialement filmée ». Selon le site, ce serait tout simplement « un des films les plus inattendus et amusants de l’année ». On évitera de penser trop fort au Joker en lisant cette critique.

Que les amoureux de la critique acerbe se rassurent. Tout le monde n’aime pas vraiment cette version de Charlie’s Angeles. Ainsi, The Guardian, le quotidien britannique qui possède une antenne de l’autre côté de l’Atlantique n’hésite pas à parler de « reboot jetable », de « l’action incohérente » et un « scénario maladroit ».

Suffisant sans doute pour rameuter tout de même le public dans les salles. Mais pas sûr que la date de sortie soit vraiment très bien choisie.