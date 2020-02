Le retour des Gremlins s’annonce très bien !

Si vous aviez raté l’information, les Gremlins vont bientôt faire leur retour. Après un premier film éponyme en 1984, puis Gremlins 2, la nouvelle génération en 1990, ces bêtes imaginaires vont faire leur retour. Cette fois, ce n’est toutefois pas un film qui est au programme, mais une série d’animation sur HBO Max. surtout, l’histoire aura pour objectif de raconter ce qui va se dérouler avant les deux célèbres films. Si la tendance est aux reboots et prequels sans saveur ou inquiétants, celui-ci s’annonce plutôt positivement.

Les Gremlins dans l’esprit des origines

On peut même être surpris que ce ne soit pas le projet d’un film qui ait finalement été retenu pour continuer la saga. Après tout, Matrix se dote bien d’un inattendu quatrième épisode. Mais, on peut désormais savourer le programme annoncé par Warner, à plus forte raison alors que Joe Dante, le réalisateur original semble optimiste.

L’histoire sera donc celle de M. Wing, le propriétaire du magasin où le petit Mogwai est découvert par le père de Billy au cinéma. L’occasion de le découvrir enfant, lors de ses premiers pas avec la créature.

Interrogé par le Daily Dead, Joe Dante a donc expliqué qu’il avait pris part au développement de la série et que le résultat était très prometteur. Il explique mêem pourquoi le choix d’une série est une bonne idée.

Ça va être bien. Je suis content de la façon dont ça se passe. L’histoire se déroule en Chine dans les années 20, en animation et il est très grand dans le sens où si vous essayer de le tourner comme un film pour le cinéma, ce serait outrageusement cher. Mais en animation, vous pouvez faire à peu près tout ce à quoi vous pensez. C’est une très bonne idée pour relancer la saga.

Lancement annoncé fin 2020 ou début 2021.