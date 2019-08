Le Samsung Galaxy Fold disponible dès la semaine prochaine ?

En début d’année, Samsung présentait fièrement son nouveau concept de smartphone pliable. Immédiatement, la firme coréenne a impressionné le monde du smartphone, sans pour autant indiquer une date de lancement. Alors que la sortie était prévue le 26 avril dernier, les premiers testeurs ont rapidement découvert un problème concernant l’écran. Suite à cela, Samsung n’a pas voulu prendre de risques, en décidant de repousser la date de sortie de son smartphone.

Jusqu’à présent, Samsung avait uniquement confirmé le fait que le Galaxy Fold devrait sortir au mois de septembre, sans plus de précisions. Selon l’agence de presse sud-coréenne Yonhap News Agency, la firme coréenne pourrait déployer son smartphone dans le pays dès le 6 septembre prochain. Une date d’autant plus crédible, puisqu’elle coïncide parfaitement avec le début de l’IFA 2019, à Berlin. Il est très probable que Samsung profite de cet événement pour présenter son smartphone pliable au grand public.

Une édition presque limitée au vu des faibles volumes de production

D’après Yonhap News Agency, le smartphone sera dans un premier temps disponible en Corée du Sud, puis aux États-Unis et en Chine courant septembre. « En raison du faible volume de production, il sera juste de dire que le Fold est en quelque sorte une édition limitée », a déclaré une source au média News 1. Dongjin Koh, le président de Samsung Mobile, a déclaré lors d’une conférence de presse plus tôt ce mois-ci que moins d’un million d’unités seraient produites. Pour l’instant nous n’en savons pas plus en ce qui concerne la France. Il semblerait que l’entreprise ait effectué quelques modifications pour éviter une seconde fausse alerte. La couche protectrice de l’écran a été renforcée, une couche métallique a été ajoutée sous l’écran, tout en réduisant l’espace entre la charnière et l’écran.

Comme évoqué plus haut, certains journalistes et influenceurs comme Marques Brownlee ont rencontré des soucis avec l’écran du smartphone. En pensant qu’il s’agissait d’un écran de protection, le youtubeur a tout simplement arraché l’écran du smartphone. En ce qui concerne le prix du smartphone, il devrait, comme précisé lors de l’annonce initiale, avoisiner les 2000 €. Si cela se confirme, il deviendra le smartphone le plus cher jamais sorti par Samsung.