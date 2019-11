Le Samsung Galaxy S11+ pourrait avoir un écran XXL de 6,9 pouces

Le Samsung Galaxy S11 et ses variantes ne seront probablement pas disponibles avant février 2020, mais les rumeurs concernant ces smartphones sont déjà nombreuses sur la toile. Récemment, ce sont des informations présumées sur les tailles des écrans ainsi que sur les variantes disponibles qui ont été publiées sur Twitter par le blogueur Evan Blass (généralement très bien renseigné).

Et à en croire ces fuites, comme il l’a fait avec le S10 et le Note 10, Samsung proposera un grand nombre de variantes.

Vous auriez le choix entre trois tailles d’écran, dont un écran de 6,9 pouces sur le S11+

Le modèle le moins cher sera probablement le S11e, dont l’écran pourrait avoir une diagonale de 6,2 ou de 6,4 pouces. Celui-ci serait disponible en version LTE et en version 5G.

Quant au modèle standard, le S11, il devrait être équipé d’un écran de 6,7 pouces et serait également disponible en 5G et en LTE.

Le Galaxy S11+ aurait quant à lui un écran imposant de 6,9 pouces, et celui-ci ne devrait être disponible qu’en version 5G. Bien qu’il s’agira sûrement du modèle le plus cher, le Galaxy S11+ pourrait plaire aux fans de phablettes grâce à cet écran de 6,9 pouces.

En tout, Samsung proposerait donc trois différentes tailles d’écran, et 5 variantes (si on considère les modèles 5G et LTE).

Et pour cette nouvelle génération de Galaxy S, Samsung n’utiliserait que des écrans incurvés, même sur le modèle le moins cher.

En ce qui concerne le lancement, celui-ci devrait avoir lieu entre mi-février et fin février, ce qui est la fenêtre traditionnelle de Samsung pour le lancement de ses premiers appareils haut de gamme de l’année.

D’après d’autres sources non officielles, Samsung pourrait utiliser une version améliorée de sa caméra de 108 mégapixels sur ces appareils.

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à prendre avec des pincettes.