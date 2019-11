Le Galaxy S11 aurait une version améliorée du capteur de 108 mégapixels de Samsung

L’année n’est pas encore terminée, mais les médias relaient déjà les fuites et les rumeurs concernant le Galaxy S11, le prochain smartphone haut de gamme de Samsung, qui devrait être dévoilé début 2020. Et d’après ces sources non officielles, le Samsung Galaxy S11 utiliserait une caméra de 108 mégapixels.

Pour rappel, Samsung a déjà annoncé la production d’un capteur de 108 mégapixels pour les smartphones, l’ISOCELL Bright HMX. Celui-ci devrait équiper le prochain smartphone de Xiaomi, le CC9 Pro, dont la variante internationale devrait être le Xiaomi Mi Note 10.

Un capteur différent pour le Galaxy S11 ?

Mais pour son propre smartphone, Samsung aurait prévu d’utiliser une version améliorée de ce capteur de 108 mégapixels. C’est aujourd’hui ce qu’affirme le compte Ice universe (@UniverseIce) sur Twitter, dont les informations fuitées sont souvent exactes.

Malheureusement, Ice universe ne précise pas quelles seront les améliorations apportées par Samsung sur ce nouveau capteur, par rapport à l’ISOCELL Bright HMX. Grâce aux 108 mégapixels, ce dernier permet de prendre des photos avec une très grande résolution. Mais en faible luminosité, le capteur de 108 mégapixels peut combiner des pixels et produire des images de 27 mégapixels plus claires.

D’après d’autres rumeurs, en plus d’utiliser un capteur de 108 mégapixels (amélioré ou pas), Samsung prévoirait également de proposer un zoom optique de x5 sur le Galaxy S11. Cela permettrait au constructeur coréen de s’aligner aux offres de concurrents comme Huawei et OPPO, qui ont énormément misé sur la qualité du zoom sur leurs derniers haut de gamme.

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à prendre avec les pincettes d’usage.

Sinon, il est à rappeler que d’après d’autres sources, Samsung prépare aussi un successeur au Galaxy Fold. Mais nous ignorons si Samsung prévoit de présenter le « Galaxy Fold 2 » en même temps que le Galaxy S11.