Le Samsung Galaxy S20 Fan Edition se dévoile petit à petit

Au mois de janvier, Samsung a présenté le Galaxy S10 Lite, une version abordable du Galaxy S10 qui avait été lancé plusieurs mois plus tôt. Et actuellement, des rumeurs circulent sur la toile au sujet d’une version abordable du Galaxy S20.

Néanmoins, ce modèle pourrait ne pas être appelé Galaxy S20 Lite, mais plutôt Galaxy S20 Fan Edition ou Galaxy S20 FE. D’autre part, certaines sources évoquent la possibilité que le Galaxy S20 FE soit dévoilé dès octobre 2020, mais pas en janvier 2021.

Récemment, le célèbre blogueur Evan Blass ou @evleaks a publié un rendu qui montre à quoi cet appareil pourrait ressembler.

Samsung Galaxy S20 FE render reveals a punch hole display on the front.#Samsung #SamsungGalaxyS20 pic.twitter.com/AQumTqESzZ — Ꭺиυʝ Ꮢαgнαν (@RaghavTechie) August 3, 2020

À première vue, le Galaxy S20 FE aura une apparence très similaire à celle du Galaxy S20, avec un écran sans bordures ainsi qu’un trou percé au centre pour la caméra frontale. Le design de l’écran ne semble cependant pas être exactement le même et le S20 FE pourrait avoir des coins moins arrondis.

Le prix et les caractéristiques déjà connues ?

Le Galaxy S20 FE pourrait être un modèle très intéressant. En effet, d’après une publication de Ice Universe, le modèle serait équipé du même processeur Snapdragon 865 que le S20 et aurait aussi un écran avec un taux d’échantillonnage de 120 Hz. L’appareil serait en plus certifié IP68, ce qui garantit une bonne étanchéité à l’eau et à la poussière.

Ce modèle pourrait avoir un prix 20 % inférieur à celui du Galaxy S20. Mais le Galaxy S20 FE aurait néanmoins une combinaison de caméras plus modeste. Une publication de The Elec, relayée par Phonearena.com indique en effet que le S20 FE pourrait avoir une caméra principale de 12 mégapixels sur le dos, avec un téléobjectif de 8 mégapixels ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Mais malheureusement, le rendu d’Evan Blass ne montre que la façade de l’appareil et ne nous permet donc pas de corroborer les rumeurs sur les caméras sur le dos du Galaxy S20 FE.

Sinon, pour rappel, Smasung a également lancé une version Lite du Galaxy Note 10. Et on se demande le Galaxy Note 20 aura aussi droit à sa version abordable. Pour le moment, peu d’information circule à ce sujet. Mais il est possible qu’on en parle après la présentation des nouveaux Galaxy Note qui se fera le 5 aout.