Galaxy S20 Fan Edition 5G : le prix et les caractéristiques révélés des semaines avant la sortie ?

L’année dernière, Samsung avait lancé le Galaxy S10 Lite, une version abordable du Galaxy S10 qui permet d’accéder à certaines des fonctionnalités premium de la marque. Et depuis un moment, les rumeurs évoquent la préparation d’une version abordable du Galaxy S20, le modèle premium que Samsung a sorti en début d’année. Ce modèle pourrait être appelé Galaxy S20 Lite ou bien Galaxy S20 Fan Edition. Et si pour le moment, le géant coréen n’a encore donné aucun indice au sujet de ce modèle, les rumeurs continuent de fuser de partout sur la toile.

Il y a une semaine, nous relayions un article de Sammobile selon lequel le Galaxy S20 FE serait équipé du même processeur Qualcomm Snapdragon 865 que le S20, le S20+ et le S20 Ultra. Et récemment, un tweet de « Ice Universe », une source qui est régulièrement relayée par les médias, corroborait cette information. La publication indiquait aussi que le Galaxy S20 Fan Edition pourrait avoir un écran avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, ainsi qu’une certification IP68.

Galaxy Fan Edition

Snap865、120Hz、3.3mm Hole

IP68、Price nice 、Q4 — Ice universe (@UniverseIce) July 16, 2020

Des concessions sur les caméras ?

En revanche, pour que le prix de ce smartphone soit moins élevé, Samsung pourrait faire d’importantes concessions au niveau des caméras, indique un article publié par Phonearena.com, qui relaie le média coréen The Elec. D’après celui-ci, le Galaxy S20 FE aurait en effet une caméra principale de 12 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels (avec un zoom x3) ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. En façade, il y aurait une caméra de 32 mégapixels pour les selfies.

Ce serait donc grâce à cette combinaison de caméras plus modeste, et peut-être aussi à un design d’écran plus simple, que Samsung pourrait proposer ce modèle à un prix moins élevé que celui du Galaxy S20. D’après l’article de Phonearena, le S20 FE pourrait coûter l’équivalent de 750 dollars en Corée du Sud. C’est plus cher que le prix du Galaxy S10 Lite à sa sortie, mais ce serait 20 % moins cher que le prix du Galaxy S20. Et la sortie de ce modèle pourrait se faire au mois d’octobre. Samsung aurait pour ambition de vendre au moins 5 millions d’unités.

Cependant, si vous recherchez un smartphone Samsung abordable, mais suffisamment performant, vous pouvez aussi vous tourner vers les milieu de gamme de la marque, qui sont de plus en plus intéressants (comme le Galaxy A51, le Galaxy A71 ou le Galaxy M31).