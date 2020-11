Le successeur du Samsung Galaxy Z Flip pourrait avoir un prix plus abordable

Bien que les smartphones pliables ne décollent pas encore vraiment, Samsung continue de miser sur ce type d’appareil. Après avoir lancé son premier smartphone pliable en 2019, qui était un hybride smartphone/tablette, le constructeur a lancé un nouveau format, cette année, avec le Galaxy Z Flip.

Le Z Flip est un smartphone à écran pliable avec un design inspiré des téléphones à clapets des années 2000. Et alors que l’année touche à sa fin, on évoque déjà le successeur du Galaxy Z Flip qui sortira en 2021.

Cette semaine, le site Android Headlines relaie de nouvelles informations au sujet de cet appareil. Tout d’abord, Samsung envisagerait d’appeler celui-ci Galaxy Z Flip 3, alors que logiquement, le nom de ce modèle devrait être Galaxy Z Flip 2.

Sinon, en ce qui concerne l’écran de ce nouveau smartphone pliable, celui-ci aurait des bordures plus fines et aurait un taux de rafraichissement de 120 Hz. Samsung apportera probablement d’autres améliorations par rapport au modèle de 2020 (processeur, caméra, etc.), mais pour le moment, celles-ci ne sont pas encore connues.

Et le plus intéressant est que d’après l’article d’Android Headlines, Samsung devrait faire un effort au niveau du prix, en vendant le Galaxy Z Flip 3 (ou deux) à un prix plus abordable par rapport à celui du modèle de 2020. Dans l’Hexagone, le Galaxy Z Flip coûte 1 500 euros.

Une présentation plus tardive ?

Pour rappel, le Galaxy Z Flip a été présenté en début d’année, en même temps que le Galaxy S20, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra. Et la logique voudrait que le Galaxy Z Flip 3 (ou 2) soit aussi présenté en même temps que le Galaxy S21 et ses variantes en 2021.

Pourtant, il semblerait que ce ne soit pas le cas. En effet, des rumeurs suggèrent que pour assurer le lancement du S21, du S21+ et du S21 Ultra, Samsung pourrait repousser celui de son smartphone pliable.

En faisant cela, Samsung s’assurerait que l’appareil à écran pliable ne fasse pas de l’ombre à ses produits phares, qui seront les nouveaux concurrents de l’iPhone 12. Et il ne s’agit pas du seul changement de programme que Samsung pourrait faire. Le géant coréen aurait également l’intention de présenter le Galaxy S21, le Galaxy S21+ et le Galaxy S21 Ultra au mois de janvier, alors que les modèles de 2020 ont été présentés au mois de février.

À noter qu’en 2021, de nouveaux acteurs pourraient se lancer dans les smartphones à écrans pliables, dont Xiaomi et Google. Mais pour le moment, il ne s’agit encore que de rumeurs.