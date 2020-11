Les fiches techniques complètes des Galaxy S21 viennent peut-être de fuiter

Actuellement, le bruit court que Samsung pourrait sortir ses nouveaux porte-étendards plus tôt que prévu. Alors que traditionnellement, les nouveaux Samsung Galaxy S sortent au mois de février, le S21, le 21+ et le S21 Ultra pourraient sortir au mois de janvier.

Si Samsung a déjà suggéré que cela est possible, le constructeur n’a pas encore réellement confirmé l’information. Mais en attendant la sortie de ces appareils, de nombreuses rumeurs circulent déjà au sujet du design est des caractéristiques du Galaxy S21, du Galaxy S21+ et du Galaxy S21 Ultra.

Par exemple, des rendus 3D ont déjà fuité sur la toile, nous donnant un aperçu du design qu’auront ces smartphones. Et récemment, le site Android Police a publié un article révélant les fiches techniques que ces appareils pourraient avoir.

D’après les sources de ce média, le Galaxy S21 devrait avoir un écran FHD+ de 6,2 pouces, le S21+ devrait avoir un écran FHD+ de 6,7 pouces et le Galaxy S21 Ultra devrait avoir un écran WQHD+ de 6,8 pouces. Le taux de rafraichissement serait de 120 Hz sur les trois modèles, mais seul le modèle Ultra aurait un taux adaptatif. Et celui-ci devrait avoir l’un des meilleurs écrans du marché.

Des versions très améliorées des Galaxy S20

Sous le capot, le S21, le S21+ et le S21 Ultra auraient soit un processeur Qualcomm Snapdragon 875, soit un Exynos 2100. Étant donné que ces deux processeurs n’ont pas encore été présentés, on ne connait pas encore précisément quelles seront les améliorations par rapport aux processeurs des smartphones haut de gamme de 2020. Cependant, on peut présumer qu’il y aura un gain de performances et d’efficacité énergétique important grâce à l’utilisation du procédé de gravure à 5 nm qu’Apple a aussi utilisé pour la puce A14 Bionic de l’iPhone 12.

Sinon, l’autonomie du S21, du S21+ et du S21 Ultra ne devraient pas connaitre de changements significatifs par rapport à ce qu’on avait sur les modèles de 2020. Le S21 aurait une batterie de 4 000 mAh, le S21+ aurait une batterie de 4 800 mAh, tandis que le S21 Ultra aurait une batterie de 5 000 mAh.

En ce qui concerne la connectivité, les trois modèles auraient la 5G et le Bluetooth 5.1. Le S21 et le S21+ profiterait du Wifi 6, tandis que le S21 Ultra prendrait en charge un nouveau standard du Wifi qui permettra d’avoir une meilleure vitesse de connexion.

Sinon, en ce qui concerne les caméras, le Galaxy S21 et le Galaxy S21+ auraient :

Un ultra grand-angle de 12 mégapixels

Une caméra principale de 12 mégapixels

Un téléobjectif de 64 mégapixels

De son côté, le Galaxy S21 Ultra aurait :

Un ultra grand-angle de 12 mégapixels

Une caméra principale de 108 mégapixels (de nouvelle génération)

Une caméra de 10 mégapixels capable de faire un zoom optique x3

Une caméra de 10 mégapixels capable de faire un zoom optique x10

Le design se précise également

Sinon, en ce qui concerne les couleurs, le Galaxy S21 serait disponible en Phantom Violet (violet), Phantom Pink (rose), Phantom Gray (gris), et Phantom White (blanc). Le Galaxy S21+ serait disponible en Phantom Silver (argent), Phantom Black (noir), et Phantom Violet (violet). Et le Galaxy S21 Ultra serait disponible en Phantom Black (noir) et Phantom Silver (argent).

Pour le design, l’article d’Android Police corrobore les rendus qui ont précédemment fuité. Le site indique aussi que le Galaxy S21 devrait avoir un dos en plastique, tandis que le S21 Ultra aurait un dos en verre. Pour le Galaxy S21+, on n’a aucune information.

En tout cas, Samsung serait maintenant plus disposé à proposer des smartphones premium avec des dos en plastique, après avoir reçu de bons retours avec les modèles précédents.

Mais bien évidemment, pour le moment, toutes ces informations au sujet du Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sont encore à considérer avec prudence, en attendant les données officielles.