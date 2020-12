Le Surface Duo de Microsoft arrive en France début 2021 !

Déjà disponible depuis quelques semaines maintenant aux Etats-Unis, l’étonnant smartphone Surface Duo de Microsoft prépare son arrivée en Europe. Un smartphone sous Android, disponible depuis le 10 septembre dernier aux Etats-Unis, affiché à partir de 1 399 dollars. Rappelons qu’il s’agit d’un smartphone doté de deux écrans AMOLED de 5,6″. Une fois ouvert, le smartphone dispose d’un (très) large écran de 8,1″.

Le smartphone Surface Duo en France en 2021

Bonne nouvelle aujourd’hui si vous rêviez de mettre la main sur ce smartphone signé Microsoft, puisque le géant américain vient tout juste d’officialiser son arrivée en France. « Microsoft, dans sa mission d’aider chaque individu et chaque organisation à réaliser ses ambitions, annonce l’arrivée de Surface Duo en France, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne début 2021 » explique la firme de Redmond.

Rappelons que le smartphone Surface Duo de Microsoft affiche une configuration moins haut de gamme que certains smartphones récents, puisque ce dernier est animé par un processeur Snapdragon 855. Un processeur qui est accompagné d’une mémoire RAM de 6 Go et de 128 ou 256 Go de stockage. A noter également que le Surface Duo de Microsoft n’est pas compatible avec le réseau 5G. Pas de chance donc, si vous comptiez profiter du réseau Free Mobile 5G tout juste annoncé avec le smartphone de Microsoft.

Alors que Samsung vient tout juste d’officialiser l’intégration de TikTok dans ses nouvelles Smart TV, Microsoft fait lui aussi l’éloge de l’application pour son smartphone Surface Duo. Le terminal de Microsoft proposera en effet une expérience optimisée de l’application TikTok sur deux écrans. Elle permettra d’explorer les hashtags les plus populaires sur un écran tout en regardant les vidéos correspondant aux habitudes de l’utilisateur sur le second écran.

Reste à savoir maintenant quand précisément, et surtout à quel prix, sera proposé en France le smartphone à deux écrans de Microsoft.