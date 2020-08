Microsoft dévoile la fiche technique et le prix du Surface Duo, son premier smartphone Android

Après avoir abandonné Windows 10 Mobile, Microsoft se lance dans les smartphones Android. Fin 2019, la firme de Redmond a présenté le Surface Duo, un smartphone à deux écrans qui utilise le système d’exploitation de Google.

À l’époque, Microsoft avait simplement présenté le design et ses avantages, et indiqué que l’appareil sortirait cette année. Et aujourd’hui, nous savons enfin quand celui-ci sera commercialisé. En effet, dans un billet de blog, Microsoft annonce la disponibilité du Surface Duo à partir du 10 septembre, pour un prix qui débutera à 1 399 dollars aux États-Unis. Pour le moment, on ne connait pas le prix et la date de disponibilité pour l’Europe.

Contrairement à d’autres constructeurs, Microsoft ne s’étale pas trop sur la fiche technique dans sa présentation et préfère mettre en avant les atouts en matière de productivité. Grâce à ses deux écrans, le Surface Duo est en effet un appareil très intéressant pour le multitâches sur mobile. Celui-ci intègre aussi parfaitement la suite de productivité de Microsoft, tout en permettant à l’utilisateur d’accéder aux applications de l’écosystème Android.

Et bien que cet appareil tourne sous Android, il sera tout de même possible d’y lancer une expérience Windows complète grâce à la virtualisation. De plus, le Surface Duo devrait profiter de toutes les fonctionnalités de synchronisation entre Android et Windows 10 via l’application Your Phone ou Votre Téléphone.

Une fiche technique moyenne ?

Cependant, si le Surface Duo a des atouts incontestables en matière de productivité, celui-ci a une fiche technique relativement modeste par rapport à d’autres modèles qui entrent dans la même fourchette de prix. L’appareil utilise un processeur Snapdragon 855, qui a été conçu pour les mobiles haut de gamme de 2019. Les smartphones comme le OnePlus 8 Pro ou le Mi 10 Pro de Xiaomi utilise un processeur plus récent : le Snapdragon 865.

Ce processeur est accompagné d’une mémoire RAM de 6 Go et de 128 ou 256 Go de stockage. Sinon, le Surface Duo ne prend en charge que la 4G. Les deux écrans sont de type AMOLED, ont des diagonales de 5,6 pouces et affichent une résolution de 1800×1350 (4:3). Ils sont protégés par du verre Gorilla Glass. Lorsque le Surface Duo est ouvert, les deux écrans forment un de 8,1 pouces.

Il y a deux batteries qui permettent d’avoir une capacité de 3 577 mAh, et qui peuvent être chargées en utilisant le chargeur 18W fourni avec l’appareil. L’autonomie est estimée à 15 heures de lecture vidéo. Et la caméra du Surface Duo est un capteur de 11 mégapixels (11MP, f/2.0, 1.0 µm). Microsoft va préinstaller ses applications, ainsi que celles de Google, sur ce smartphone.