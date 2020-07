Le Tesla Cybertruck pourra changer de couleur au contact avec le feu, mais ce n’est pas une bonne idée

L’automobile électrique doit beaucoup à Tesla. Avec la présentation du Cybertruck il y a maintenant plus de 8 mois, Tesla est allé encore plus loin dans ce secteur d’avenir. Si vous n’avez pas suivi, le Cybertruck est la dernière innovation de Tesla, il s’agit d’un pick up au design ultra futuriste. À l’époque, Elon Musk annonçait que son pick up serait aussi utilitaire qu’un F-150, tout en proposant des performances dignes de Porsche. Ce véhicule qui a provoqué un véritable tremblement de terre médiatique lors de son annonce devrait entrer en production à la fin de l’année 2022.

En attendant, vous pouvez toujours regarder des vidéos de Elon Musk en train de conduire ce véhicule, on encore le clip de Travis Scott dans lequel on aperçoit très clairement le Cybertruck et son Cyberquad. Mais alors que les nouvelles à propos de ce véhicule commençaient à se faire rares, une réponse d’Elon Musk à un tweet intéressant nous rappelle à quel point ce véhicule sera beaucoup trop puissant.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2020

C’est possible oui, mais pas sans risques…

L’utilisateur se pose la question suivante : « Certains types d’acier changent de couleur lorsqu’ils sont chauffés, cela s’applique-t-il aussi à l’acier inoxydable pressé à froid ? Cela donnerait un look de malade/unique si le Cybertruck pouvait être flambé au lance-flammes ». Question à laquelle Elon Musk a répondu par l’affirmatif. Voici donc une bonne occasion de ressortir du grenier son lance-flamme The Boring Company pour redonner quelques couleurs à son Cybertruck.

Si en apparence cela pouvait donner un look sympa à ce véhicule improbable, il est fortement déconseillé de trop chauffer son acier, en risquant de faire fondre un composant important à l’intérieur. Cependant, nous pouvons toujours imaginer qu’Elon Musk et Tesla trouvent une façon de personnaliser son pick up dans prendre trop de risques d’ici fin 2022. Cette éventualité de personnaliser son véhicule a éveillé la créativité des internautes, et on l’espère celle de Tesla.