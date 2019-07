Le Tesla Semi aperçu sur autoroute… sans le moindre conducteur au volant ?

Y a-t-il un pilote dans ce Tesla Semi ?

Cela fait quelques mois maintenant que le camion Semi signé Tesla est en cours de test sur diverse routes américaines. Récemment, le camion avait pu être observé sous toutes les coutures, y compris au niveau de son étonnant « frunk » à l’avant. Rappelons que le Tesla Semi se veut un camion entièrement électrique évidemment, qui promet une autonomie d’environ 800 km, et qui disposera du fameux Autopilot maison, permettant la conduite semi-autonome sur autoroutes.

Il y a quelques jours, certains conducteurs américains ont une nouvelle fois pu croiser sur leur route ce fameux Tesla Semi… sans (a priori) personne à son volant ! En effet, le camion électrique a été aperçu sur autoroute, avec (semble-t-il) personne au volant pour piloter le camion. Evidemment, si Tesla procède réellement à des tests concernant l’Autopilot, un testeur humain est bien à bord du bolide pour prendre la main en cas de besoin.

Reste à savoir toutefois si ce camion Tesla Semi était bien en mode Autopilot… ou si un conducteur était en réalité au volant, ce que semblent confirmer certains utilisateurs, qui voient des yeux (humains ?) au passage du camion. A l’heure actuelle, difficile de savoir où se situe la vérité, mais il est évident qu’au moins un pilote humain était à bord du camion, comme dans la plupart des tests de conduite autonome sur routes ouvertes.

Du côté de chez Tesla, on proposera bien deux versions de ce camion électrique Semi, avec des prix variant entre 150 000 et 180 000 dollars. Un temps attendu pour 2019, le camion électrique sera finalement disponible dans le courant de l’année 2020, la production ayant récemment été décalée d’une année. Il ne faut pas donc pas s’attendre à croiser la version définitive de ce Tesla Semi avant la toute fin d’année 2020, au plus tôt.

Selon Armen Hareyan, de TorqueNews : « Cela changera l’avenir de l’industrie du transport telle que nous la connaissons aujourd’hui. Malheureusement, des millions de camionneurs à travers le monde devront chercher d’autres emplois ou d’autres professions… » Affaire à suivre donc.