Le Touch ID ferait son come-back sur l’iPhone en 2021

Alors qu’Apple doit encore sortir de nouveaux modèles d’iPhone cette année, c’est des appareils que la marque présentera en 2021 qu’on parle le plus. En effet, il devrait s’agir des premiers smartphones 5G de la firme de Cupertino. Et aujourd’hui, on apprend également qu’il est possible que les iPhone de 2021 marquent aussi le retour du Touch ID.

Pour rappel, en adoptant les écrans sans bordures et sans le bouton d’accueil, Apple a abandonné le scanner d’empreintes digitales. Sur les modèles récents, le Touch ID est remplacé par le Face ID, un module de reconnaissance faciale, pour le déverrouillage.

Mais d’après l’analyste de TF Industries Ming-Chi Kuo, généralement très bien informé, il se pourrait que le Touch ID fasse un come-back avec les iPhone de 2021.

2021 : le retour du Touch ID ?

Néanmoins, il s’agira d’une toute nouvelle technologie puisque les scanners d’empreintes digitales seraient intégrés à l’écran tactile, comme sur le Galaxy S10 de Samsung ou sur le Mi 9 de Xiaomi.

Apple envisagerait de proposer à la fois ces nouveaux scanners d’empreintes digitales, et la reconnaissance faciale du Face ID.

D’après les explications de 9to5Google, l’analyste Kuo est convaincu que d’ici 18 mois, Apple aura résolu tous les problèmes liés à l’utilisation d’un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran, comme la consommation d’énergie, la taille du capteur ou encore l’épaisseur du module.

Si Apple utilise le scanner ultrasonique de Qualcomm (avec lequel la firme a récemment enterré la hache de guerre), l’utilisateur pourra faire scanner ses empreintes digitales sur une surface importante de l’écran tactile.

Mais bien évidemment, comme il ne s’agit pas d’informations officielles, les pincettes sont toujours de rigueur.