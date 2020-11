Le VPN Google est disponible pour les membres Google One

Rien à voir avec Apple One, Google One est un service présent sur tous les comptes Google qui permet par défaut de mettre à disposition gratuitement 15 Go de stockage à partager entre Google Drive, Gmail et Google Photos. Pour les plus ambitieux, Google One peut être optimisé en ajoutant encore plus de stockage, jusqu’à 30 To.

La firme de Mountain View travaille actuellement pour rendre les forfaits payants Google One plus attrayants. Récemment, on a pu voir quelques fonctionnalités exclusives pour Google Photos, ou encore des abonnements gratuits à Stadia Pro.

Un VPN gratuit ?

La dernière idée de Google est très certainement la meilleure. Le mois dernier, le géant américain dévoilait son ambition de mettre en place un VPN gratuit. Aujourd’hui, c’est chose faite, les membres Google One qui disposent d’un plan de stockage d’au moins 2 To peuvent accéder à ce VPN en toute liberté. Pour ce qui est de la gratuité, ce n’est pas totalement vrai, puisqu’un abonnement Google One de 2 To coûte au minimum 9,99 euros par mois ou 99,99 euros par an.

En France, le VPN n’est pas encore disponible. On peut lire sur la page dédiée : « VPN inclus dans le forfait mensuel de 9,99 $ (États-Unis uniquement) ». Il faudra s’armer de patience pour espérer pouvoir en profiter un jour. Il vous reste toujours la possibilité d’opter pour un autre VPN moins cher et aussi performant.

Google permet à son VPN d’être activé sur un maximum de 6 téléphones, pour ainsi le partager avec toute sa famille. La firme de Mountain View continue de promouvoir Google One en y ajoutant de plus en plus de nouvelles fonctionnalités. Aujourd’hui, si vous achetez un produit Google, vous pouvez disposer d’essais gratuits à Google One pour vous encourager à passer à l’abonnement payant.

Le secteur des VPN est clairement bouché, le nombre d’entreprises proposant ce genre de service est impressionnant. Afin d’y voir plus clair, nous avons conçu un guide pour vous aider à trouver le VPN qui vous convient le mieux.