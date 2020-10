Apple One est disponible en France

Apple conclut un excellent trimestre financier sans avoir pu compter sur la sortie de son dernier iPhone. Cette réussite, Apple la doit grandement à ses services. La firme de Cupertino ne s’arrête pas en si bon chemin, et vient de lancer Apple One en France. Les utilisateurs américains pourront profiter du bouquet complet, tandis qu’en France nous allons devoir nous passer d’Apple News+ et Apple Fitness+. Pour faire simple, les utilisateurs français auront accès à deux formules au lieu de trois.

La première formule intitulée « Individuel » comprend Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, et 50 Go de stockage sur iCloud. Ce pack sera disponible pour 14,95 euros par mois, au lieu de 20,95 euros si vous prenez chaque abonnement séparément. La seconde formule s’appelle « Famille » et comprend exactement les mêmes services. La seule différence, c’est la possibilité de partager l’abonnement avec 5 personnes, et 200 Go de stockage iCloud. L’abonnement coûtera 19,95 euros par mois au lieu de 27,95 euros.

Dans sa FAQ, Apple précise : « Les services pour lesquels vous n’avez encore souscrit aucun abonnement séparé sont gratuits le premier mois d’abonnement à Apple One. Après l’essai gratuit, ces services sont automatiquement intégrés au tarif mensuel de votre pack. Les packs Apple One ne sont soumis à aucun engagement et peuvent être résiliés à tout moment. »

Une troisième formule existe aux États-Unis, elle s’appelle « Premier ». En plus d’offrir ses services à 5 personnes, ce forfait intègre 2 To de stockage iCloud et deux autres services inexistants en France. Il s’agit d’Apple News+ et Apple Fitness+. Fitness+ a été annoncé lors du dernier keynote, il pourrait très prochainement arriver en France. En ce qui concerne News+, le service existe depuis quelques années et tarde à arriver en France, il semblerait que la sélection de médias fasse débat.

Apple n’a pas encore tout dévoilé pour cette année, un keynote devrait avoir lieu à la mi-novembre. Des rumeurs évoquent une date : le 17 novembre.