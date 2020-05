Le VPN HideMyAss passe au « no log » pour protéger ses utilisateurs

Les VPN sont de plus en plus populaires et cette tendance s’est accélérée ce premier trimestre avec l’essor du télétravail. Il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser les internautes à utiliser ces outils, mais généralement, lorsqu’on décide d’installer un VPN sur son smartphone ou son ordinateur, c’est pour protéger ses données grâce à une connexion sécurisée.

Et si vous ne souhaitez laisser aucune trace de vos activités en ligne, le mieux est d’utiliser un VPN qui a adopté une politique « sans logs » (ou sans conservation des données de connexion). En effet, il y a des fournisseurs de VPN qui conservent des logs des connexions des utilisateurs, et d’autres qui ne le font pas. Dans le cas où il y a conservation des données, les fournisseurs de la technologie peuvent rendre des comptes s’ils sont perquisitionnés.

Une garantie supplémentaire pour les clients

Jusqu’à présent, le fournisseur HideMyAss ou HMA faisait partie des fournisseurs qui conservaient des logs sur les connexions des utilisateurs. En perte de vitesse depuis quelques temps face à des acteurs « no log » comme ExpressVPN ou CyberGhost, il a décidé de revoir complètement sa copie.

Il y a quelques jours, HideMyAss a annoncé qu’il passait désormais à une politique « no logs ». Dans cette annonce, HMA indique que sa politique no logs sera auditée par la société VerSprite, qui vérifiera qu’il y a bien une déconnexion entre les données d’utilisation et les informations personnelles identifiables – que l’entreprise devait jusqu’à présent conserver pour respecter la loi. En d’autres termes, il s’agit d’une garantie supplémentaire de l’anonymat et de la protection des données personnelles.

« L’industrie du VPN a un problème de confiance. Les consommateurs remettent sans le savoir leurs données à des sociétés VPN dont la propriété n’est pas claire dans les juridictions aux lois de protection des consommateurs douteuses. Il y a des fournisseurs VPN qui prétendent n’offrir aucune conservation des données alors qu’ils ne proposent que la protection IP », indique Andrei Mochola, directeur commercial.

Celui-ci indique également que l’entreprise va proposer d’autres fonctionnalités de protection de la vie privée, dont une fonctionnalité contre les traceurs qui sont utilisés pour cibler les publicités. Hidemyass a toujours affirmé qu’il défendait la vie privée de ses utilisateurs, mais son siège social au Royaume-Uni l’a empêché de fournir un service « no log ». La plupart de ses concurrents « no log » sont présents dans des pays où la régulation ne les oblige pas à les conserver, à l’instar des Iles Vierges Britanniques.