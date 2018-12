Le vrai problème à venir de Netflix ? Le contenu

Le contenu c’est la clé

« Content is key » (le contenu c’est la clé en VF). Une phrase répétée à l’envi dans de multiples secteurs. Mais pour ce qui est de la SVOD, elle a valeur d’évidence. On peut aussi bien sûr parler d’accessibilité ou de prix. Mais faute de contenu, un service de vidéo à la demande n’a que peu d’intérêt. Surtout sur abonnement. Les différents essais de SVOD en France en savent quelque chose.

Netflix est de ce point de vue un géant avec ses milliers de films, séries et documentaires. Il y en a pour tous les goûts. Contenus obscurs ou célèbre, grand public ou niche. Vous le voulez ? Il y a une probabilité élevée qu’il soit sur Netflix.

Mais les choses pourraient bien ne pas durer. A l’heure actuelle, 20 % de son contenu appartient à des groupes qui veulent venir le concurrencer sur le marché de la SVOD. Des contenus qui sont donc amenés à disparaître de la plateforme.

Netflix sous pression

Premier dans la liste Disney avec son service Disney+. L’univers Marvel, Pixar ou encore Star Wars ne seront vraisemblablement plus au catalogue de Netflix en 2019. Mais aux Etats-Unis AT & Time Warner, Comcast et NBC Universal vont aussi se lancer dans la compétition. Facebook, Apple, Apple et Google représentent aussi de sérieux acteurs. Autant dire que l’abandon de Canal Play en France ressemble plus à un anachronisme qu’autre chose.

Netlix anticipe déjà le mouvement. C’est pour cela que la plateforme paie 100 millions de dollars pour continuer à diffuser Friends jusqu’en 2019.

Surtout, c’est pour rester compétitif que Netflix va accélérer la production de contenus maison. En 2019, ce sont 12 milliards qui seront investis dans les contenus contre seulement 8 cette année. Reste désormais à savoir si ce sera suffisant… La réponse dans quelques années.

Source