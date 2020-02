Le Xiaomi Mi 10 sera dévoilé le 23 février à Barcelone

Certains produits Xiaomi sont présentés deux fois : une fois pour le marché chinois, et une seconde fois pour l’international. Et visiblement, le prochain haut de gamme de la marque chinoise, le Xiaomi Mi 10, ainsi que la variante « Pro », n’échapperont pas à la règle.

Comme le rapporte le site Android Authority, le constructeur vient d’annoncer sur le réseau social chinois Weibo qu’il dévoilera ses prochains appareils haut de gamme le 13 février.

Cependant, une autre présentation est également annoncée sur Twitter. Celle-ci se fera à Barcelone, le 23 février. La présentation du Mi 10 et du Mi 10 Pro se ferait donc un jour avant l’ouverture officielle du MWC, le salon européen dédié aux technologies mobiles.

L’appareil devait donc être disponible en Chine dès ce mois de février, tandis que la commercialisation en Europe ne devrait débuter que fin mars.

Xiaomi Mi 10 : à quoi faut-il s’attendre ?

Bien que les médias se soient surtout focalisés sur les prochains appareils haut de gamme de Samsung en ce début d’année, on a également déjà quelques informations officielles et non officielles sur le Mi 10 et le Mi 10 Pro de Xiaomi.

L’entreprise a déjà indiqué que celle-ci utilisera le SoC Snapdragon 865, qui est actuellement le meilleur processeur Qualcomm disponible sur le marché. Et bien entendu, ce SoC est compatible avec la 5G.

Le teaser publié par Xiaomi sur le réseau social Weibo nous donne déjà une idée très précise du design, tandis que celui publié sur Twitter suggère que sur ces nouveaux appareils premium, Xiaomi mettra l’accent sur la photo et la vidéo.

D’ailleurs, d’après les rumeurs, le constructeur devrait doter au moins l’un de ces deux appareils de la caméra 108 mégapixels de Samsung, que Xiaomi utilise déjà sur le Xiaomi Mi Note 10.

En ce qui concerne l’écran, les rumeurs indiquent que le Mi 10 et le Mi 10 Pro pourraient avoir un écran OLED de 6,5 pouces, avec un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Pour rappel, un taux de rafraichissement élevé permet d’avoir des animations fluides sur un smartphone. Et si le standard est encore le taux de 60 Hz, les fabricants de smartphones montent petit à petit à 90 Hz ou 120 Hz.

Le OnePlus 8 Pro, par exemple, devrait avoir un taux de rafraichissement de 120 Hz, alors qu’avec le OnePlus 7T Pro, ce concurrent de Xiaomi a déjà adopté le taux de 90 Hz.