L’EA Play arrivera dans le Xbox Game Pass PC en 2021 avec d’autres bonnes nouvelles !

Annoncé à la fin du mois de septembre, le partenariat entre Electronic Arts et Microsoft nous réserve pas mal de surprises et de belles annonces. La première concernait l’arrivée de l’EA Play, le service de jeux à la demande d’EA dans le Xbox Game Pass sur consoles (Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S) dès l’arrivée de la next-gen à partir du 10 novembre 2020.

La seconde annonce devait concerner l’arrivée de cet EA Play dans le Game Pass Ultimate sur PC pour cette fin d’année 2020. Hélas, il faudra être encore un peu patient puisque Microsoft vient d’annoncer l’arrivée de l’EA Play sur PC est repoussée à une date indéterminée en 2021, mais avec « plus d’informations en début d’année prochaine ».

L’EA Play sur PC en 2021 et d’autres informations bientôt !

C’est donc sur le Xbox Wire que Microsoft vient d’annoncer que l’EA Play n’arrivera qu’en 2021 sur le Game Pass PC et dans le Game Pass Ultimate.

Cet article devait à l’origine annoncer la disponibilité d’EA Play dans le Xbox Game Pass pour PC. Malheureusement, nous allons devoir vous demander de faire preuve d’encore un peu de patience : nous avons décidé de repousser la disponibilité d’EA Play dans le Xbox Game Pass pour PC et le Xbox Game Pass Ultimate, le service arrivera donc en 2021.

Hélas, Microsoft ne précise pas pourquoi la disponibilité de l’EA Play est repoussée. Cependant, Microsoft promet de nouvelles informations très rapidement pour « le début de l’année 2021 ».

Pour remplir cette promesse et intégrer EA Play au Xbox Game Pass, nous avons besoin de plus de temps.

Nous vous en donnerons plus d’informations en début d’année prochaine.

Il y a de grandes chances pour qu’Electronic Arts et Microsoft préparent une nouvelle surprise pour surprendre les joueurs. Ce rapport pourrait-il avoir un lien avec le rachat de Codemasters ? En effet, EA vient de conclure un accord de 1,2 milliard de dollars pour racheter la société spécialisée dans les jeux de courses. Ainsi, les licences F1, Dirt ou encore Grid appartiendront bientôt à EA.

Microsoft souhaite-t-il attendre quelques semaines pour annoncer l’arrivée des nouveaux jeux EA dans le Game Pass consoles et PC ? Rendez-vous début 2021 pour en avoir le cœur net.