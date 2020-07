Leboncoin rachète eBay pour 8 milliards d’euros

C’est un véritable événement dans le secteur des annonces en ligne. Adevinta, qui contrôle déjà Leboncoin, vient en effet d’annoncer qu’il va racheter les actifs du site eBay. Le montant de l’opération s’élève à 8 milliards d’euros et devrait placer l’entreprise norvégienne au sommet de ce domaine d’activité. La transaction n’est pas encore achevée mais elle devrait l’être d’ici au premier trimestre 2021.

La compagnie a détaillé dans un communiqué relayé par nos confrères du journal Le Monde les contours de cette transaction. Avevinta s’apprête à verser 2,5 milliards de dollars en numéraire et 540 millions d’actions correspondant à 44 % de son capital.

Une période très favorable aux achats en ligne

Les deux groupes vont peser très lourd dans le secteur des petites annonces. En cumulé, ils ont obtenu 1,8 milliard de dollars de chiffres d’affaires en 2019. Adevinta n’entend d’ailleurs pas s’arrêter en si bon chemin et le directeur général du groupe, Rolv Erik Ryssdal esquisse déjà l’idée de saisir « les opportunités de consolider davantage le secteur dans les années à venir, mais on est là dans le moyen terme. »

Il faut également noter qu’Adevinta est une compagnie très récente qui a vu le jour l’an dernier à la suite d’une scission avec le groupe de médias norvégien Schibsted, qui possédait jusqu’alors 59 % de son capital. Une grande partie de ses revenus sont d’ailleurs obtenus en France et Leboncoin est à cet égard une vraie locomotive avec 357,4 millions de chiffre d’affaires réalisés en 2019.

Ce rachat s’inscrit aussi dans un contexte très favorable pour le e-commerce. En ce qui concerne la France, on sait par exemple que 2,5 millions de personnes ont commandé pour la première fois en ligne durant le mois de mars. Nul doute que la crise ne devrait pas non plus freiner la montée en puissance des sites d’annonces qui permettent de réaliser de substantielles économies.