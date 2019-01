L’Edito Hebdo : la chute d’Apple, le diesel et les voitures de fonction, et top départ pour le CES

L’Edito Hebdo Hello Folks, c’est le premier Edito Hebdo de 2019.

Au sommaire :

– le gadin d’Apple

– l’hérésie franco-française du diesel pour les voitures de société

– le CES qui démarre demain

Mets un pouce en l’air, frère. Posted by Presse-citron on Monday, January 7, 2019

Apple tombe de son trône

Mauvaise fin d’année pour Apple, qui a vu sa capitalisation boursière chuter comme jamais, cette dernière s’effondrant littéralement de près de 40% en un gros trimestre, avec un vendredi noir le 4 janvier. Du coup, la firme de Cupertino n’est plus l’entreprise la plus valorisée du monde et passe derrière Amazon, Google et Microsoft. Une victime collatéral de la guerre commerciale que se livrent les USA et la Chine ? Peut-être, mais probablement pas seulement. Dans cet édito je vous dis pourquoi à mon humble avis le mal est bien plus profond que cela. Apple va devoir se retrousser les manches pour ne plus dépendre presque exclusivement que de l’iPhone, et le challenge est de taille.

Le diesel en entreprise, une aberration franco-française

Alors que les gouvernements font la chasse au diesel au nom de l’environnement, avec pour conséquence une perte de valeur drastique de ces voitures sur le marché de l’occasion, savez-vous que les entreprises ont encore tout intérêt à investir dans des flottes de voitures de fonction roulant au gas-oil ? La faute à une fiscalité totalement ubuesque qui favorise largement le diesel pour les voitures de fonction. Ce pays roule sur la tête, explications dans cette vidéo.

Le CES dans les starting-blocs

Le CES démarre demain 8 janvier. Nous y sommes en la personne de Vincent et Jean-Guillaume, qui sont déjà au taquet avec cette première présentation du CES unveiled qui s’est tenu hier soir (ce matin heure française), et qui donne déjà une idée de ce que nous pourrons découvrir sur place. Parmi les grandes tendances du CES 2019, la 5G, la voiture électrique (et autonome, bien sûr), les écrans pliables, la résilience et les assistants intelligents. Suivez le CES comme jamais sur Presse-citron.

>> Suivez-moi sur Citronium <<