Legends of Tomorrow s’offre un improbable crossover avec Supernatural

Cet article contient des spoilers sur la série Legends of Tomorrow mais aussi Supernatural. Si vous n’êtes pas à jour, mieux vaut passer votre chemin pour l’instant…

Legends of Tomorrow est une série qui a toujours eu une approche un peu décalée. Cela transparaît notamment au niveau des histoires, du casting et des crossovers. Récemment encore, à l’occasion du crossover Crisis on Infinite Earths, Constantine a croisé le chemin de Lucifer (joué par Tom Ellis). Un clin d’oeil qui a fait plaisir aux fans, même s’il n’a été que très court. Un autre surprenant parallèle serait au programme pour un épisode à venir.

L’impala de Supernatural fait une incursion

Dans des photos qui ont circulé de l’épisode « Zari, Not Zari », (8e épisode de la saison 5), on peut voir Charlie, Constantine et Sara s’offrir une virée en voiture. Mais il ne s’agit pas de n’importe quel véhicule. C’est en effet l’Impala iconique de la série Supernatural, affectueusement surnommée « Baby » par Dean Winchester.

Et non, il ne s’agit pas uniquement d’une ressemblance. En effet, au-delà du modèle en lui-même, il s’agit de la même plaque d’immatriculation. Les symboles magiques qui se trouvent dans le coffre sont eux aussi similaires. La preuve ci-dessous.

Peut-on s’attendre à voir les deux personnages de Supernatural débarquer à l’écran ? La perspective est quelque peu improbable mais pas complètement impossible. Les deux séries sont tournées à Vancouver et sont diffusées par la CW, la même chaîne. Mais, en théorie, les deux ne partagent absolument pas un univers commun. A minima, on peut tout de même espérer une petite référence humoristique ou visuelle à Sam, Deam ou encore Castiel. L’épisode sera diffusé aux Etats-Unis le 24 mars prochain. Il va donc falloir un peu de patience pour en savoir plus.