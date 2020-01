LEGO présente son kit pour reproduire la Station spatiale internationale

LEGO vient d’officialiser une nouvelle boîte qui contiendrait les pièces nécessaires pour construire la Station spatiale internationale, ainsi qu’une navette spatiale, et deux astronautes. Ce kit est composé de 864 pièces, il a été conçu à l’occasion des 20 ans de fonctionnement de l’ISS. Cette idée est celle d’un fan de LEGO qui a publié ses plans sur la plateforme LEGO Ideas qui rassemble des centaines d’idées pour lesquelles les autres membres peuvent voter.

Ce nouveau kit devrait être disponible à partir de février prochain, et sera vendu à 69,99 dollars. Il est important de préciser que ce kit est destiné aux constructeurs les plus expérimentés, la boîte indique une limite d’âge de 16 ans ou plus. Cette maquette représente l’ISS dans les moindres détails, on y retrouve les grands panneaux solaires, ainsi que la station d’amarrage, qui fonctionne parfaitement avec la navette spatiale.

Un kit attendu pour cette année

En plus de cela, le kit comprend également un satellite qui peut être déployé grâce à la reproduction du bras robotique Canadarm. Quoi qu’il en soit, si l’ISS a besoin d’entretien, deux astronautes en LEGO peuvent être chargées des réparations ou des mises à niveau.

Pour présenter ce produit, LEGO écrit sur son site : « Ce kit de construction de la Station spatiale internationale pour adultes, qui mesure plus de 20 centimètres de haut, 31 cm de long et 49 cm de large, constitue un magnifique modèle d’exposition qui attirera l’attention de tous ».

Lors de sa mise en ligne sur le site LOGO Ideas en juin 2019, la maquette de l’ISS a récolté près de 22 000 votes soit plus de 45% des votes. Christoph Ruge, un Allemand passionné de Lego, avait déjà proposé sa construction en 2015, cependant cette dernière n’a pas réussi à se démarquer.

Cette maquette de l’ISS n’est pas une première, en 2003 proposait déjà un kit de 162 briques en partenariat avec la chaine Discovery Channel. À cette époque l’ISS ne ressemblait pas à ce qu’elle est aujourd’hui, cette version 2020 devrait être bien plus complète. Il faudra sûrement un nouveau kit dans quelques années, puisque l’ISS est actuellement en transformation.