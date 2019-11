A son tour, LEGO se paie le Tesla Cybertruck… (et c’est plutôt drôle)

Le Cybertruck de Tesla vu par LEGO

Il y a quelques jours, Elon Musk a présenté son tout nouveau joujou, un certain Tesla Cybertruck. Un bolide 100% électrique évidemment, dédié au grand public comme aux professionnels, et dont le look a été particulièrement décrié. Pas de quoi empêcher le Cybertruck d’enregistrer plus de 200 000 commandes…

Lors de la présentation de son bolide, Elon Musk a voulu faire la démonstration de la solidité des vitres « Tesla Armor Glass » de son Cybertruck. Pour cela, Tesla n’a pas hésité à mettre à l’épreuve sa technologie, en lançant une boule de pétanque sur la vitre du bolide. Pas de chance pour Elon Musk, la vitre s’est aussitôt brisée, tout comme la vitre arrière lors du second essai, ce qui a provoqué un léger malaise évidemment…

The evolution of the truck is here. Guaranteed shatterproof 😬 pic.twitter.com/RocTEkzzwI — LEGO (@LEGO_Group) November 27, 2019

De quoi inciter le groupe LEGO à railler le géant Tesla, avec un simple tweet, présentant une pièce de LEGO posée sur quatre roues. La photo s’accompagne du message suivant : « L’évolution du camion est ici. Garantie incassable. » Une allusion directe au joli fail de Tesla durant sa conférence, mais aussi au look très singulier du Cybertruck.

Afin de secouer la sphère automobile, Elon Musk a évidemment tenu à comparer son Cybertruck avec la concurrence, et ce dernier a notamment mis en place un duel entre sa dernière création et le Ford F-150. Un duel qui a rapidement tourné à l’avantage du bolide de Tesla, mais dont Ford conteste (à juste titre) le côté fair-play… Plus costaud que le F-150 (d’après Elon Musk), le Tesla Cybertruck est également plus rapide en accélération pure qu’une Porsche 911 (toujours selon Elon Musk).

Toujours est-il qu’il faudra patienter encore un peu avant de voir débarquer (ou non) cet étonnant Cybertruck sur nos routes, puisque la disponibilité de ce dernier n’est pas attendue avant la fin de l’année 2021.