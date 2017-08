Lemon California Roll : une enceinte solaire, Bluetooth et insubmersible

Lemon propose une enceinte nomade California Roll qui se veut à la fois Bluetooth, solaire et waterproof.

Une enceinte solaire et étanche chez Lemon

Le groupe Lemon propose désormais en France son enceinte Bluetooth, baptisée California Roll. Il s’agit ici d’une enceinte nomade (708 g tout de même) qui fonctionne via l’énergie solaire, et qui dispose également d’une certification IPX7 qui la rend résistante à l’eau, jusqu’à un mètre de profondeur. Une enceinte de forme ovale, constituée de six haut-parleurs, situés sous une grille en tissu, sans oublier trois panneaux solaires composés de dix cellules photovoltaïques chacun.

Sur le côté, on retrouve un petit panneau de configuration qui permet de mettre l’enceinte sur On/Off, mais aussi régler le volume et accéder aux différentes fonctionnalités. De son côté, la charge de la batterie est indiquée par cinq LED. California Roll permet de connecter jusqu’à trois smartphones en simultané, et l’utilisateur peut également décider d’appairer deux enceintes entre elles pour un son stéréo. A noter que l’enceinte est également compatible NFC, pour un appairage plus simple que jamais.

Le panneau de connectiques est composé d’un port USB, un micro connecteur USB et une entrée auxiliaire, le tout recouvert par deux sas étanches pour les protéger. Ils sont scellés par un anneau qui peut servir de fixation ou bien être dévissé afin de fixer l’enceinte sur un tripod. Le port micro USB permet de recharger l’enceinte, et le port USB permet de recharger d’autres appareils : smartphone, tablette ou appareil photo. Côté batterie, le concepteur promet une autonomie d’environ 15 heures, avec la possibilité de recharger cette dernière via les panneaux solaires en environ 7 heures.

Pourquoi « Lemon California » ?

Le nom « Lemon California » vient du fait qu’un citron peut produire de l’électricité, en y plantant un clou de cuivre et un autre de zinc. Le citron est l’un des rares conducteurs non

métalliques pouvant produire une telle charge. L’énergie étant l’élément central pour Vincent Dupontreué (concepteur de Lemon), le citron lui semblait donc être le symbole parfait pour cette nouvelle aventure technologique.

Outre son côté « écolo », cette enceinte Lemon California promet également un son « de qualité HD« . Le concepteur précise que l’enceinte peut supporter les derniers formats audio numériques, et « produire des basses puissantes et un son clair« . Le site web indique un système 2×10 W, un son de 90 dB sans distorsion et une réponse en fréquence de 65 Hz / 22 kHz, sans oublier la technologie Bluetooth aptX.

Prix et disponibilité

L’enceinte California Roll est dès à présent disponible auprès des enseignes spécialisées, et affichée au tarif de 279,99 euros. Elle est déclinée en blanc, en noir, en argent, en bleu et en rouge.