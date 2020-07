Lenovo Legion Y540 : le PC portable gamer par excellence est disponible chez Fnac

Il est n’est pas simple de retrouver la puissance d’un PC fixe dans un portable. Ce Lenovo Legion Y540 y parvient, avec la combinaison de caractéristiques techniques haut de gamme, un écran premium et un design futuriste. Il tourne grâce au processeur Intel Core i7 de 9e génération, donc les 6 coeurs et les 12 thread passent de 2,60 Ghz à 4,50 Ghz en mode turbo. Au niveau de la mémoire RAM, il est également bien doté avec ses 8 Go. Pour gagner en vitesse, le stockage est double, avec un SSD de 256 Go couplé avec un disque dur de 1 To. Vous profiterez donc de la rapidité du SSD et du grand stockage du disque dur SATA.

Point crucial pour un PC Gamer : la carte graphique. Dans ce Lenovo Legion Y540, vous avez droit ) une Nvidia GeForce GTX 1660Ti avec ses 6 Go de mémoire GDDR6 vous permettra de faire tourner tous les jeux en haute définition. L’écran est aussi très important et ce Legion Y540 propose une dalle de 43,94 cm (17,3″) qui propose un taux de rafraîchissement de 144 Hz en 1080p.

Un concentré de puissance, un design épuré

Avec ses 25 mm d’épaisseur et ses 2,8 kg, ce Legion Y540 propose un équilibre idéal entre performances de jeu et portabilité. En plus de son grand écran, l’intégration de la technologie Dolby Atmos vous permet une meilleure immersion dans les jeux, mais aussi pour tout le contenu multimédia. Pour la partie jeu, il vous permet de mieux vous situer dans l’espace pour repérer vos adversaires.

Au niveau des ports, vous êtes servis avec la présence de trois USB 3.1, un jack, un USB-C, un Mini-DisplayPort 1.4, un HDMI, et un port RJ45. Autre atout de cette machine, la présence d’un clavier rétroéclairé.

Le Lenovo Legion Y540 est disponible en ce moment chez Fnac pour 1499€. Les adhérents bénéficient d’une réduction immédiate de 5% et d’autres avantages.

Profiter de l’offre

Les cartes Fnac offrent des avantages importants

Pour bénéficier de ces 5% de réduction sur le Lenovo Legion Y540 chez Fnac, vous devez être, ou devenir, adhérent Fnac. Le marchand propose plusieurs formules, avec les cartes Fnac, Fnac+ et Fnac One.

La carte Fnac est en ce moment en réduction à 10,99€ pour 3 ans. Elle permet de bénéficier de la livraison gratuite des livres, de 5% de remise immédiate sur certaines catégories, d’accéder à des ventes privées et de bénéficier d’avantages comme le service ePresse à 1€ par mois pendant 3 mois. Des offres « Pass Partenaires » permettent d’économiser jusqu’à 35% de remises en fonction de la catégorie, comme c’est le cas pour cette offre Asus.

La carte Fnac+ (en ce moment en promo à 7,99€ la première année) y ajoute la livraison gratuite et illimitée en un jour, de services comme l’installation gratuite de téléviseur, mais aussi l’accès à une caisse prioritaire en magasin.