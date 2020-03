Les Américains souhaitent une meilleure régulation des entreprises de la Big Tech

Finance, santé, éducation… Les géants de la Tech, qui ont bâti leur puissance sur Internet, nourrissent des ambitions de plus en plus grandes. En période d’élection, des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter deviennent des lieux déterminants. La plateforme de Mark Zuckerberg a été par exemple beaucoup critiqué pour son rôle dans l’élection de Donald Trump, à travers Cambridge Analytica.

Ces entreprises sont-elles devenues trop puissantes et doit-on émettre plus de régulations pour freiner leur développement ? C’est justement l’objet de l’enquête mené par le site The Verge auprès de 1123 américains.

Démanteler les entreprises en position dominante ?

Dans le détail, on peut se rendre compte que les personnes interrogées gardent globalement une bonne image de ces grandes entreprises technologiques. Les taux d’approbation d’Amazon, Google, YouTube, Netflix et Microsoft tournent autour de 90 %. Facebook s’en sort moins bien et seuls 71 % des internautes disent avoir une vision positive du réseau social. Twitter ferme la marche avec 61%.

Les internautes jugent que des entreprises comme Amazon, Microsoft, Google, YouTube et Netflix ont une bonne influence sur la société américaine. La donne n’est pas du tout la même pour Facebook et seulement 40 % des Américains estiment qu’elle impacte positivement le monde.

L’étude révèle également le scepticisme des citoyens quant aux informations qu’ils trouvent sur les réseaux sociaux. Seulement 43 des utilisateurs de Facebook croient les nouvelles qui y sont diffusées et c’est encore moins pour Twitter : 41 %.

D’autres éléments ont aussi de quoi surprendre. 51 % des répondants souhaitent notamment la séparation de Google et de YouTube en deux entreprises distinctes. 72 % jugent que Facebook a trop de pouvoir. Enfin, 56 % estiment que le gouvernement américain devrait démanteler les entreprises de la Big Tech si celles-ci deviennent trop dominantes.

C’était justement un des enjeux de la primaire démocrate et des candidats comme Elizabeth Warren et Bernie Sanders avaient justement intégré cette proposition dans leurs programmes respectifs.