Les appels téléphoniques sur Windows 10, ce serait pour bientôt

Puisque Windows 10 mobile n’a pas eu le succès escompté, Microsoft travaille maintenant à rendre les smartphones Android et iOS plus synchrones avec les ordinateurs sous Windows 10.

Avec son application Your Phone ou Votre téléphone, Microsoft établit un lien entre smartphones et ordinateurs. Par exemple, grâce à cette application, on peut facilement gérer les notifications d’Android sur Windows 10, lire ou envoyer des SMS depuis son PC et accéder facilement aux photos prises sur le mobile.

La firme de Redmon ne cesse d’améliorer ce service. Par exemple, avec la fonctionnalité de Screen Mirroring, il est possible d’ouvrir un smartphone Android sur une fenêtre Windows 10. Et actuellement, Microsoft travaillerait également sur une fonctionnalité qui permettra de faire des appels téléphoniques sur Windows 10 par le biais du service Your Phone.

Une fonctionnalité à l’essai ?

En substance, au lieu de prendre votre téléphone pour téléphoner, vous pourrez le faire sur l’application Your Phone sur Windows.

D’après ce compte Twitter qui s’est spécialisé dans les fuites concernant l’0S de Microsoft, cette fonctionnalité serait actuellement à l’essai sur une version test de Windows 10. « L’application Your Phone avec prise en charge des appels et du numéroteur, je peux confirmer que cela fonctionne », lit-on sur la publication.

Your Phone app with Calls & dialer support, I can confirm it is working. pic.twitter.com/gpLU8ogXlw — Ajith (@4j17h) September 7, 2019

Bien évidemment, pour le moment, ces informations sont à prendre avec des pincettes puisqu’il s’agit d’une source non officielle. Mais étant donné la nouvelle politique de Microsoft vis-à-vis d’Android, cela ne serait pas étonnant qu’il lance cette fonctionnalité plus tard.

Récemment, Microsoft a d’ailleurs noué un nouveau partenariat avec Samsung. Grâce à celui-ci, l’application Your Phone est préinstallée (et mieux intégrée) sur le Galaxy Note 10, récemment dévoilé par le géant coréen.