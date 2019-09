Test Samsung Galaxy Note 10 et 10 Plus : excellents, mais…

J’ai acheté le Note 10 et le Note 10+ et les ai reçus tous les deux le 26 août, jour de leur sortie. Pendant plus de 10 jours, j’ai utilisé les deux smartphones en alternance. J’ai choisi de regrouper les tests du Note 10+ et du Note 10 en un seul, car ils sont au final très ressemblants. Le choix entre les deux est assez compliqué à faire, tant je préfère la prise en main du Note 10, mais aussi l’autonomie du Note 10+. Pour le reste, les deux modèles ont au final de grandes similarités.

Test vidéo des Samsung Galaxy Note 10 et 10+

Comme souvent pour mes tests, découvrez mon avis sur les Note 10 et Note 10+ en vidéo. Pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne, rien de plus simple : rejoignez la communauté en vous abonnant. Et vous quel est votre avis sur ces deux nouveaux Note 10 de Samsung ? Donnez vos impressions dans les commentaires de ce test.

Design & hardware

Au niveau des caractéristiques techniques, le Note 10 et le Note 10+ sont excellents. Même si l’Exynos 9825 est légèrement en retrait du Snapdragon 855, ils sont au niveau de tous les flagship Android que j’ai eus en main ces derniers mois. Une des différences entre les deux modèles est au niveau de la RAM avec 8 Go pour le Note 10, et 12 Go pour le Note 10+. Au quotidien, on ne ressent pas vraiment de différence entre les deux, et tout tourne parfaitement. Le seul petit défaut que j’ai trouvé pour l’instant est la recherche d’app, qui est légèrement lente, mais je chipote.

Pour mettre en comparaison avec mes autres tests, le score sur Antutu Benchmark est de 347519 pour le Note 10+, et 344135 pour le Note 10. C’est un peu en retrait des modèles utilisant le Snapdragon 855 comme le OnePlus 7 Pro et le Xiaomi Mi 9T Pro. Au niveau graphique, Samsung a choisi d’utiliser la puce Mali-G76, et tous les jeux lourds comme PUBG et Fornite tournent sans aucun souci, et surtout sans aucune chauffe.

Au niveau du design, Samsung a envoyé du très lourd. Les deux smartphones m’ont fait une impression très premium pendant mon test, et l’écran est largement mis en avant. Nouvelle différence entre Note 10 et Note 10+, on a d’un côté une dalle AMOLED 6,3 pouces Full HD, et de l’autre une dalle AMOLED Quad HD de 6,8 pouces. À l’oeil nu, la différence entre les deux écrans n’est pas perceptible, tant la densité proposée est haute. Pour moi, le fait que le Note 10 ne soit que Full HD n’est donc pas rédhibitoire, au contraire de l’absence de 90 Hz. Sur un modèle comme le Note on aurait pu attendre une telle intégration, surtout quand on sait qu’elle est présente sur le OnePlus 7 Pro, dont l’écran AMOLED est produit par… Samsung.

Samsung a réussi à réduire la taille du trou pour la caméra selfie à l’avant, et il fait vraiment oublier au quotidien, laissant toute la place à ce magnifique écran incurvé. Autre absence dommageable, le port jack. Alors que Samsung a trollé Apple lors du retrait, le géant coréen suit donc les pas de la marque américaine, et c’est dommage. Sur la partie inférieure, on retrouve le stylet, et le port USB-C pour la recharge, mais aussi les écouteurs fournis dans la boîte.

Le design est donc réussi, et les Note 10 sont des petits bijoux. Attention cependant, je vous conseille vraiment de mettre une coque pour éviter les impacts, j’ai déjà rayé le capteur photo à l’arrière, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Les traces de doigts sont aussi présentes, la protection peut aider pour cela aussi !

Le Note 10 et le Note 10+ proposent pour moi la meilleure expérience au niveau sonore que j’ai eue sur un smartphone. Le double haut-parleur stéréo envoie du très lourd, faisant même vibrer le smartphone lorsque le son est poussé à pleine puissance. Sur ce point-là, les Note 10 sont une franche réussite.

Pour le reste, on retrouve un double slot pour la carte SIM, et seul le Note 10+ propose d’étendre le stockage avec une carte microSD. Au niveau du stockage, les deux modèles de bases sont livrés avec 256 Go, ce qui est bien suffisant.

Pour déverrouiller les Note 10, Samsung a choisi une nouvelle fois le capteur d’empreinte sous l’écran. Ce dernier est très rapide et je n’ai quasiment jamais eu d’erreur, les capteurs à l’ancienne auront eu une belle vie, mais ceux sont l’écran sont désormais très performants. Dernier point important, les Note 10 et Note 10+ sont résistants à l’eau (IP68).

OneUI toujours au top

À chaque changement de smartphone pour vous proposer un test, c’est la même rengaine. Je fais un import de mes données, et j’ai utilisé l’application Samsung Smart Switch, ce qui est très pratique. Une fois configuré, retour sur OneUI sur ce Note 10, qui m’avait tant plu sur les S10 et S10e. Pour tout savoir sur OneUI, je vous conseille de lire les deux tests du S10e et du S10+, car il n’y a pas de différences, à part l’utilisation du stylet.

Tout est bien pensé pour la navigation à une main. Le mode sombre est très bien réalisé, et l’interface est très épurée, notamment dans la partie réglage. Je trouve aussi très pratique de pouvoir créer des dossiers dans le tiroir d’applications. OneUI est, au même titre que la version Stock et OxygenOS, une surcouche très pure, et très agréable au quotidien.

Le stylet, la différence majeure avec le S10+

Comme je le dis dans la vidéo, le stylet est pour moi la seule raison qui pourrait pousser un acheteur à choisir le Note 10 au S10+, tant les deux smartphones sont proches. Avec cette nouvelle version, Samsung a intégré au stylet un gyroscope et un accéléromètre, ce qui permet d’utiliser les « Air Actions ». Ces dernières vous permettent, en plus du clic, de faire des mouvements pour contrôler certaines applications. Même si tout est configurable, je trouve cette fonctionnalité très gadget, à part pour l’appareil photo où ça peut être utile.

Une nouvelle fois, le stylet est bien réalisé, et pourra plaire à certains. De mon côté, ayant une écriture manuscrite très limitée, je ne l’ai quasiment pas utilisé. Sa présence apporte un menu dédié qui s’ouvre lorsqu’il est sorti de son emplacement. Il vous permet de créer des notes, des captures d’écrans, des messages animés, etc. Il est en tout cas très réactif, même si les Air Actions sont parfois capricieuses.

Photo : on prend les mêmes…

Quand j’écrivais plus haut que la différence n’est pas si énorme entre le S10+ et les Note 10/ Note 10+, ça se retrouve sur le triple capteur arrière, qui utilise la même combinaison sur tous les modèles avec une légère variation sur l’ouverture du telephoto. Le premier de 12 mégapixels, propose une ouverture ajustable f/1.5-2,4. Le second est un capteur grand-angle de 16 Mpx, ouvrant à f/2,2. Le troisième est un zoom de 12 MP qui ouvre à f/2.1.

Comme sur le S10+, les photos prises de jour par le Note 10 et le Note 10+ sont excellentes, avec une tendance à une saturation un peu plus poussée, ce que j’aime beaucoup. On peut regretter que le zoom ne soit qu’un x2 sur un modèle à ce prix, et c’est certainement là dessus que Samsung doit progresser pour son S11. Sur les photos de nuit, les Note 10 et Note 10+ s’en sortent bien, mais restent en retrait du P30 Pro et du Pixel 3.

On retrouve une différence importante sur le Note 10+, c’est l’apparition d’un capteur ToF (Time of Flight). Ce dernier, déjà présent sur des modèles concurrents permet au Note 10+ de mieux interpréter la profondeur. Il donne donc accès à deux nouveaux modes, les vidéos en mode portrait et les AR Doodles. Les premières simulent un flou de profondeur, dans de bonnes conditions ça peut bien rendre, mais je ne me vois pas l’utiliser au quotidien.

Les AR Doodles, permettent de dessiner des formes en réalité augmentées, et de naviguer parmi ces dernières. C’est ultra gadget, mais ça peut être marrant dans certains cas. À choisir, j’aurai préféré un écran 90 Hz qu’un capteur ToF, mais chacun ses goûts.

Les Note 10 et Note 10+ peuvent maintenant filmer en 4K à 60 images par seconde (sans stabilisation), mais je trouve la qualité en 1080p excellente, comme vous pouvez le voir dans la vidéo.

À l’avant, le capteur selfie s’en sort très bien également, et le double capteur sur le S10+ n’était au final pas très utile. Sur la photo, les Note 10 et Note 10+ sont donc tout en haut du classement des smartphones, sans être les meilleurs, les P30 Pro et Pixel 3 étant, pour moi, au-dessus.

Autonomie du Note 10 et Note 10+

Alors que le Note 10+ s’avère très endurant grâce à ses 4300 mAh de capacité, c’est moins le cas pour le Note 10. Ce dernier n’est pas mauvais et vous permettra de tenir la journée, mais est loin d’un P30 Pro ou d’un Mate 20 Pro par exemple. Le Note 10+ s’en sort bien mieux, et peut vous amener à deux jours en cas d’utilisation plus modérée.

Samsung fournit dans la boîte un chargeur 25W qui permet de recharger la moitié de la batterie du Note 10 en 30 minutes, et l’intégralité en un peu plus d’une heure 10. Pour le Note 10+ ajoutez une vingtaine de minutes pour atteindre les 100%. Le Note 10+ est compatible avec la recharge 45W, mais malheureusement le chargeur n’est pas fourni dans la boîte, quand on dépense plus de 1100€, c’est un peu dommage.

La charge sans fil est aussi de la partie sur les deux modèles. Pour conclure, sur cette partie là, je suis assez positif pour le Note 10+ et ai un peu la même sensation pour le Note 10 que le S10+, en me disant que la marque peut mieux faire sur ce point crucial. Par contre, je n’ai testé les deux modèles qu’une semaine, et OneUI s’adapte aux usages pour améliorer les performances de la batterie, le temps est donc votre ami.

Mon avis sur le Note 10 et le Note 10+

Pour bien résumer mon avis, un conseil : jetez un coup d’oeil à la fin de la vidéo. Le Note 10 est le meilleur des deux au niveau de l’expérience, surtout sa taille est parfaite selon moi. Malgré tout, sa batterie est décevante, et le Note 10+ est bien meilleur à ce niveau-là. Pour résumer entre les deux :

Design => Note 10

Photo => égalité, le ToF n’apport quasi rien

Puissance => Note 10+ pour les 12 Go

Autonomie => Note 10+

Le choix entre les deux se fera donc en fonction de vos critères. Par contre le vrai souci c’est qu’en créant le Note 10, Samsung propose un smartphone pas si différent du S10+ qui m’avait énormément plu lors de mon test. Et comme c’est systématiquement le cas chez Samsung, le prix de ce dernier a beaucoup chuté depuis sa sortie. Si vous n’avez pas besoin du stylet, je vous conseille donc d’opter pour un S10+ si vous voulez un smartphone Samsung, voici ces prix actuels.

Attention cependant, les Note 10 et Note 10+ sont puissants, très design et l’expérience est vraiment géniale avec les deux téléphones. Mais un tel écart de prix avec le S10+ n’est pas justifiable.