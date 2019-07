Les Avengers n’ont donc pas gagné leur ultime combat

Les Avengers sont arrivés comme une tornade sur le cinéma mondial. Le dernier du lot, Avengers Endgame s’est révélé être une conclusion épique à la saga. Un vrai succès dans les salles de cinéma avec 2,67 milliards de dollars au box-office mondial. Pharaonique. Incroyable. Inédit. Ah ça non. Au fin fond de la Gaule hollywoodienne, un petit film résiste encore et toujours aux super-héros et il ne semble pas décidé à perdre son trône.

Le titre reste chez Disney

En effet, malgré toutes les tentatives de Marvel, y compris, une nouvelle sortie avec 18 secondes additionnelles pour faire gonfler les chiffres d’entrée, Avengers Endgame va rester sur la seconde place du classement, derrière les Navis du film Avatar, imaginé par James Cameron. Ce dernier avait tout de même recueilli la bagatelle de 2,78 milliards de dollars. La nouvelle sortie pour le détail, n’aura permis que de gagner 7,8 millions de dollars additionnels. Trop peu.

Signe que Marvel voulait vraiment ce record, les spectateurs aux Etats-Unis avaient même eu le droit à un petit poster pour la seconde sortie dans les salles.

Le côté positif dans tout ça ? Disney, qui possède les deux films, va pouvoir se réjouir de (toujours) posséder les deux premières places et de cette saine émulation qui lui aura fait gagner un peu plus d’argent. Surtout, cela pourrait aussi confirmer que des suites pour Avatar ont un réel potentiel. Même 10 ans après la saga semble encore posséder une certaine aura.

Mais pour Marvel qui espérait bien atteindre une sorte de pinacle avec cet épisode qui finit 10 ans d’histoire, la défaite tout de même être un peu amère. Suffisant pour pousser les studios à une nouvelle sortie l’an prochain ? On est sûrs que l’idée doit un peu les travailler…