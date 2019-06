On sait enfin ce qu’il y aura dans la nouvelle version d’Avengers: Endgame

Kevin Feige l’avait annoncé, c’est désormais officiel : nous allons bien avoir droit à des scènes supplémentaires tirées du tournage d’Avengers: Endgame, dans une toute nouvelle édition du blockbuster qui se prépare à être diffusée dans les salles obscures américaines. À titre d’information, le long-métrage est déjà le second plus lucratif de l’histoire si l’on ne prend pas en compte l’inflation.

Mais alors, à quoi doit-on s’attendre ? Sortie en salle il y a déjà plusieurs semaines, l’oeuvre avait surpris les habitués du studio, car elle ne contenait aucune scène post-générique, alors que c’est une habitude depuis le tout premier opus de la saga qui vient de se terminer. Un coup marketing pour toucher plus de monde lors de cette annonce ?

Les contenus additionnels qui seront inclus dans le nouvel Avengers -dont la date de sortie est le vendredi 28 juin prochain- concernent entre autres une vidéo où intervient Anthony Russo, qui est le réalisateur du film avec son frère Joe. De même, on pourra y retrouver un aperçu de Spider-Man: Far From Home, prévu pour le 3 juillet prochain.

Mais ce qui intéressera le plus les spectateurs sera probablement la scène post-générique, qui a de grandes chances de nous en apprendre plus sur l’histoire des différents personnages. Malgré tout, il n’y a pour le moment aucune séance prévue en France concernant cette nouvelle version d’Endgame.

Avec bientôt 3 milliards de dollars de recettes pour sa dernière superproduction, Marvel peut se permettre de faire plaisir à ceux qui suivent ses aventures. Si bien que ceux qui iront visionner cette réédition se verront offrir un poster assez original.

Celui-ci représente en effet le gant de l’infini de Tony Stark, auquel est accolée une tirade dont certains sauront aisément reconnaître la référence. En revanche, aucune information sur l’auteur de l’artwork : dommage, car le dessin est réussi et devrait se fondre dans le décor de n’importe quel collectionneur de comics.

See Marvel Studios’ #AvengersEndgame again before it leaves theaters! Get this exclusive poster (at select theaters while supplies last), see an intro from dir. Anthony Russo, an unfinished deleted scene, and a sneak peek at #SpiderManFarFromHome. Get tix: https://t.co/a34PgTdMSY pic.twitter.com/n1Ts9tvtO4

— Marvel Entertainment (@Marvel) June 25, 2019