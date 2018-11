Les bitcoins débarquent dans les bureaux de tabac

Un coupon spécial Bitcoin

Un jeu à gratter, un petit café, un pari de hippisme et des bitcoins. Voici le combo (non exhaustif) que l’on pourra bientôt acheter quand on ira dans son bureau de tabac. C’est l’information qui a été annoncée en ce début de semaine. Au programme, des coupons de bitcoin ou d’ether avec différents montants à la clé : 50, 100 ou encore 200 euros. Le ticket qu l’on vous donnera contiendra un petit code permettant de l’échanger contre des unités de la cryptomonnaie de votre choix.

Le mouvement serait d’ampleur selon les premières informations. On ne parle pas du tout d’une petite expérimentation. Ce sont entre 3.000 et 4.000 établissements sur tout le territoire qui seront équipés. En début d’année. Un effort rendu possible grâce à l’entreprise Bimedia. « Le réseau des buralistes va être le premier réseau physique à vendre des cryptomonnaies » précise Sylvain Heubert, le directeur général de la Confédération nationale des buralistes.

La Banque de France met le holà pour l’instant…

Les buralistes vont-ils être pris d’assaut demain par les amateurs de bitcoins ? Rien n’est moins sûr. La Banque de France dans un communiqué semble ne savoir su sujet.

» Aucune convention n’a été signée afin de permettre la vente de bitcoin dans les bureaux de tabac. Aucun accord n’est par ailleurs discuté ni envisagé sur le sujet. la Banque de France rappelle qu’elle a émis à plusieurs reprises des mises en garde sur l’usage des crypto-actifs ; ces mises en garde demeurent d’actualité. Ce sont des actifs purement « spéculatifs » et ne sont pas des monnaies. Ceux qui investissent dans le bitcoin comme dans les autres crypto-actifs le font entièrement à leurs risques et périls « .

Bien entendu, la valeur du coupon évoluera avec le temps et la monnaie. De quoi donner naissance à une spéculation physique ? Pas sûr puisque les acheteurs devront montrer patte blanche en donnant un copie de leur pièce d’identité, un justificatif de domicile et même en posant pour une photo. Les buralistes récupéreront une commission. Pour les particuliers, l’avantage semble moins tangible pour l’instant…

